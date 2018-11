Un anno fa esatto esplodeva nella Casa del GF Vip la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stanno ancora insieme, sono innamoratissimi e hanno festeggiato il loro primo anniversario al Maurizio Costanzo Show tra confessioni e battibecchi divertenti. Il programma è registrato, ma succedeva tutto la settimana scorsa.

Poi, venerdì 9 novembre la sorellina di Belen e Jeremias avrebbe dovuto partecipare insieme al fidanzato a un evento organizzato dalla casa di moda Gaelle a Forlì ma, a causa di un malore improvviso, è stata costretta a dare forfait a poche ore dall’inizio. C’era molta attesa nella città romagnola per la sfilata di Gaelle a cui avrebbe dovuto prendere parte la coppia nata all’interno del reality di Canale 5 ma a meno di due ore dall’inizio sulla pagina Facebook dell’evento è stata annunciata l’assenza di Chechu. Motivi di salute, con la conseguente preoccupazione sui social per la bella argentina, ma per fortuna niente di grave. (Continua dopo la foto)



Ci ha pensato Cecilia, poco dopo, a fare chiarezza sui social. In una Storia di Instagram ha spiegato di avere qualche problema di salute. Fortunatamente non è nulla di preoccupante, come la stessa modella argentina ha tenuto a precisare anche per rassicurare tutti i suoi fan, ma l’utilità di annullare degli impegni imminenti si è fatta impellente perché – ha poi aggiunto – “la salute viene prima di tutto”.

"Ciao ragazzi - ha esordito Baby Rodriguez - come avrete saputo sono stata poco bene negli ultimi giorni". "Niente di grave - ha proseguito - non vi preoccupate, ma in questo periodo sono stata molto impegnata e probabilmente il mio corpo mi ha voluto dire di rallentare un pochino". La fidanzata di Ignazio Moser ha quindi deciso di arginare lo stress vissuto nelle ultime settimane prendendosi una pausa per concentrarsi sulla sua salute.

Chechu si è poi scusata, sempre via social, per aver saltato alcuni appuntamenti in agenda: "Mi scuso con tutte le persone che si sono impegnate per realizzare l'evento Gaelle di ieri e che mi aspettavano all'evento di stasera ma purtroppo la salute per me arriva prima di tutto, quindi non ho potuto fare altrimenti. Spero che capirete e spero di vedervi presto in altre occasioni". Insomma, per farla breve Cecilia ha bisogno di un po’ riposo.

