Il suo nome completo è Serena Dandini de Sylva. È una delle conduttrici televisive e autrici più amate della televisione italiana. Dopo aver ideato e presentato numerosi programmi televisivi come La tv delle ragazze, Avanzi, Pippo Chennedy Show e L’ottavo nano, dal 2004 conduce su RaiTre il talk show Parla con me. Inoltre dal 2001 è Direttore artistico del Teatro Ambra Jovinelli di Roma. Il suo esordio letterario è Dai diamanti non nasce niente.

Storie di vita e di giardini edito da Rizzoli nel 2011; del 2013 Ferite e morte un libro sulla violenza contro le donne (Rizzoli); del 2015 è il suo primo romanzo, Il futuro di una volta e del 2016 Avremo sempre Parigi. Passeggiate sentimentali in disordine alfabetico. Nata a Roma, Serena Dandini de Sylva è figlia del conte Ferdinando Dandini de Sylva, avvocato discendente da un'antica famiglia dell'aristocrazia romana, e di Luigia Pacifici. È di origini nobili, ma si definisce "felicemente decaduta".



La conduttrice ha una sorella, Saveria Dandini de Sylva, presidente dell’Istituto Leonarda Vaccari (struttura che si occupa di riabilitazione di persone disabili). Ha anche un fratello, che porta il nome del papà, Ferdinando: è ingegnere aeronautico e docente universitario. Insomma, una famiglia davvero di spessore. Delle origini altolocate, Serena Dandini racconta con l’ironia che l’ha sempre contraddistinta di essere una contessa “felicemente decaduta”: dotata di stemma nobiliare ma priva delle ricchezze che il padre ha dissipato negli anni. Serena Dandini consegue la maturità classica al celebre Liceo “Giulio Cesare”, lo stesso frequentato dal cantautore Antonello Venditti.

Con il sogno di insegnare lettaratura anglo-americana, si iscrive all’università La Sapienza che lascia però a tre esami dalla fine. Con Renato Zero, amico di gioventù, frequenta il Piper Club, noto locale della movida romana e nel contempo frequenta Fgci, Lotta Continua, Potere Operaio e i gruppi femministi. È appassionata di musica e giardinaggio, colleziona rose antiche e ha pubblicato per Rizzoli Dai diamanti non nasce niente. Storie di vita e di giardini (2011). del 2018 è Il catalogo delle donne donne valorose, una raccolta di biografie di donne passate alla storia per il loro coraggio. Precedentemente sono stati pubblicati in dvd gli spettacoli Amo con Neri Marcorè (Rizzoli 2006) e Lorenzo e la maturità con Corrado Guzzanti (Rizzoli 2005).

Serena è stata sposata due volte. Dopo il naufragio dei suoi matrimoni, nel 1993, si è legata ad un nuovo compagno, il musicista Lele Marchitelli. Dei precedenti mariti non sappiamo nulla, se non che uno di loro le ha dato una figlia, Adele Tulli, nata nel 1982. La ragazza è stata regista del documentario 365 without 377 sulle battaglie del movimento LGBT in India per l’abolizione della sezione 377 del codice penale indiano. Nel 2018 torna in Rai con La tv delle ragazze: “Quando mi hanno chiamato dalla Rai per ricordarmi che erano passati trent’anni anni ho riattaccato; come vi permettete? Invece era vero“, ha raccontato a Repubblica. Serena Dandini è nata a Roma il 22 aprile 1054 (Toro), è alta 170 centimetri per un peso di 65 chili.

