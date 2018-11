Al trono over di Uomini e Donne succede di tutto. E ora che sono tornati Ursula Bernardo e Sossio Aruta, occhi puntati sulla ex coppia che è definitivamente naufragata dopo Temptation Island Vip. Il “reality dei sentimenti” condotto da Simona Ventura ha dato la botta di grazia alla storia tra la dama e il cavaliere ed ex calciatore di Campioni, che già scricchiolava. Più volte ospiti nello studio di Maria De Filippi che li ha fatti incontrare la prima volta, Sossio e Ursula hanno discusso a ogni occasione, fino a quando lei ha messo la parola fine su quella relazione cominciata circa sei mesi fa.

Quindi la decisione, più che altro di lei, di sedere ancora nei rispettivi parterre per trovare l'anima gemella. Ma già dopo qualche puntata è arrivata un'altra brutta mazzata per Sossio. Un colpo di scena che probabilmente il cavaliere non si aspettava così presto e che, ovviamente, non ha preso bene.



L’aveva detto Ursula che voleva voltare completamente pagina e dedicarsi a nuove conoscenze e così è stato: ha chiesto e ottenuto il numero di telefono di Armando Incarnato. Sossio, che in questi mesi ha provato in ogni modo a riconquistarla, ha reagito male quando Maria De Filippi ha comunicato la decisione di Ursula in puntata. Armando ha subito confessato di non essere stato lui a cercare la dama, sebbene gli piaccia molto. Il cavaliere avrebbe preferito non mancare di rispetto a Sossio che si trova ancora in studio per riconquistare il cuore di Ursula, ma come detto è stata proprio quest’ultima a chiedere alla redazione di avere il numero di telefono di Armando.

I due sono usciti insieme e si sono trovati in sintonia. Un feeling che ha fatto subito ‘scaldare’ Sossio. "Continua a fare spettacolo senza me, tanto ci riesci. Sono single al 110%, per me quella porta si è chiusa. Sono qui per darmi una seconda possibilità", ha chiarito la 35enne. "Pensa a lui che fai bene", ha controbattuto Sossio, evidentemente infastidito dalla presenza di un altro uomo nella vita della sua Ursula.

A detta della bella pugliese, Aruta non avrebbe sfruttato bene diverse situazioni e molti suoi gesti l’avrebbero portato a voltare definitivamente pagina con una nuova conoscenza. Per Sossio lei avrebbe dovuto evitare di iniziare subito una nuova frequentazione, quindi l’annuncio che non proverà a riconquistarla. Il pubblico, però, è schierato dalla parte della dama: il cavaliere sta semplicemente pagando i comportamenti tenuti a Temptation Island Vip.

