Marina La Rosa, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, a Radio2 è stata interpellata sulla coppia nata da poco formata da Fabrizio Corona e Asia Argento e già al centro del gossip nazionale. E non si è tirata indietro: "Faccio una premessa - ha detto - Quando diventai nota dopo il Grande Fratello un paparazzo mi scattò una foto, era la prima estate post GF, ero nuda in spiaggia con il mio fidanzato, che nessuno aveva mai visto. Mi chiamò una persona e mi propose di comprare questa foto per 20 milioni di lire".

Non ha detto chi fosse. Ma ha raccontato qualche altro dettaglio. "Era il 2001 - ha aggiunto Marina La Rosa- la transazione tra lira ed euro era in corso. Per non far uscire questa foto mi chiesero 20 milioni di lire. Io me ne fregai. Quindi non è solo Corona che si è occupato di questo nella vita. Queste cose accadono, succedono. Non ho mai avuto una considerazione così pessima di questo ragazzo, anche perché non lo conosco personalmente”. (Continua dopo la foto)



E ancora: “L’ho sempre un po’ considerato un povero demente, un ragazzo che si arrabbattava".Non si tira indietro neppure quando le chiedono di parlare di Asia Argento. "È sempre stata una gnocca pazzesca - ha detto Marina La Rosa - un po’ maledetta, una persona affascinante nel suo essere bizzarra, diversa. Corona per me è sempre stato una persona di poco conto, un povero Cristo. Oggi invece mi devo ricredere, penso che siano entrambi un po’ poveri”.

Poi continua:“ Asia è più grande di me, dovrebbe essere una donna, non dico risolta, però non una che va a un appuntamento a parlare con Corona e dopo due minuti ha già la storia con lui. Corona bello? A me piacerebbe di più uno bruttino, che sappia molte cose, con cui poter parlare tanto".La carriera di Marina La Rosa ha inizio con la prima edizione del reality show di Canale 5, Grande Fratello da cui viene eliminata il 23 novembre 2000.

72 giorni dopo l'inizio della trasmissione con l'83% dei voti. Per la sua propensione alla seduzione all'interno della casa viene soprannominata "Gatta morta", soprattutto per le provocazioni attuate nei confronti di Pietro Taricone.Il 18 settembre 2010 a Teano sposa l'avvocato Guido Bellitti, dal quale ha avuto un figlio (Andrea Renato) nel 2009. Ad aprile 2011 è nato il loro secondo bambino, Gabriele

