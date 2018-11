Alessia Marcuzzi ha esordito sul piccolo schermo negli anni Novanta, quando era giovanissima e, a distanza di quasi 30 anni, continua a firmare grandi successi, tra cui Le Iene e L'Isola dei Famosi. Non solo: a distanza di quasi 30 anni (e due figli dopo), la ‘Pinella’ ha un fisico che fa invidia. Spettacolare Alessia! Ha compiuto 46 anni, ma chi lo direbbe a vedere gli ultimi scatti e video social, nel caso in cui non bastasse ammirarla dal piccolo schermo con look sempre mozzafiato e di tendenza?

Insomma, per la serie ’46 anni e non sentirli’, nello spirito e tanto meno nel corpo, la Marcuzzi ha festeggiato in grande quest’anno. La conduttrice che ha preso il posto di Ilary Blasi a Le Iene e che tra qualche tempo rivedremo anche sul palco dell’Isola dei Famosi si è regalata un weekend sotto il sole di Dubai, negli Emirati Arabi, insieme agli affetti più cari. C’era la sua famiglia al gran completo, quindi il marito Paolo Calabresi Marconi e i figlia Mia e Tommasi, ma anche le amici di sempre. (Continua dopo la foto)



Un compleanno davvero in grande stile per la presentatrice che il pubblico adora, tra cene lussuose e bagni al mare. Il tutto, o quasi, è ovviamente stato condiviso da Alessia con il pubblico social, che è nutritissimo. Solo su Instagram la Marcuzzi ha oltre 3 milioni e mezzo di follower. E anche loro, anche se virtualmente, hanno potuto vivere il suo grande giorno. Un compleanno vissuto anche all’insegna del sex appeal.

Tra micro shorts che hanno messo in evidenza le sue gambe lunghe e sottili e vestitini con il décolleté in primo piano, top e costumi da bagno, la Marcuzzi ha dato il meglio di sé negli outfit. Non che ci fossero dubbi, ma immortalata al mare, tra le onde, è apparsa in una forma strepitosa. A 46 anni compiuti, il lato B è a dir poco perfetto. Dieci e lode, Alessia, che con quel fisico potrebbe far tranquillamente invidia alle giovanissime.

Visualizza questo post su Instagram Birthday girl🤗 #lapinella46 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: Nov 11, 2018 at 6:18 PST





Inutile aggiungere che i post da Dubai hanno fatto il pieno di like e di commenti. Sirenetta di giorno, splendida ed elegantissima di sera. E sempre pronta a scatenarsi con le amiche, come scrive (e mostra) su Instagram: “E questo è un piccolo album del nostro weekend amiche mie del cuore con un video finale del nostro #momentostupidera mentre balliamo Wannabe. Perché noi ci divertiamo ancora come bimbe, perché non esiste un’età per prendersi troppo sul serio, perché le vostre risate sono per me il regalo più grande. Mancava solo @marelanmare e saremmo state delle #spicegirls perfette...ma ci rifaremo presto!”.

