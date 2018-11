Dopo Casa Vianello, ecco Casa Costanzo. Nell’ultima puntata andata in onda di ‘Che Tempo che fa’, protagonista dell’intervista di Fabio Fazio era Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore televisivo era in collegamento dalla sua casa romana per parlare dell’uscita del suo ultimo libro, ‘Il tritolo e le rose – I miei memorabili anni Novanta’. Un libro in cui Costanza racconta quello che è stato il decennio d'oro della sua televisione, con un passaggio doveroso e inevitabile sull'attentato, per fortuna sventato, di via Fauro, per fortuna sventato.

Era il 14 maggio 1993 ed era stato organizzato dalla mafia per punirlo per le sue trasmissioni in cui denunciava il malaffare mafioso, ha raccontato Costanzo a Fazio. Un’auto con 70 chili di tritolo esplose in via Fauro, “ma per fortuna noi avevamo già girato l’angolo, se no saremmo morti tutti: l’autista, Maria, io e il cane... Non si fece male nessuno, se fosse successo avrei lasciato il mio mestiere, non avrei potuto sopportare che un innocente perdesse la vita per il mio lavoro”. (Continua dopo la foto)



Ma a un certo punto, sul finire dell’intervista, è andato in scena un siparietto che è difficile dire se era previsto oppure no: si è materializzata Maria De Filippi. Rarissime le occasioni in cui la coppia d’oro della televisione italiana si fa vedere insieme, per di più, poi, tra le mura domestiche. Ma i due hanno voluto condividere coi telespettatori di Raiuno il braccio di ferro che va in scena a casa loro: l’impegno di lei per mantenersi in forma e quello per far sì che il marito rispetti la dieta.

"Maurizio segue un regime di dieta fissato da una nutrizionista - ha spiegato Maria in collegamento con lo studio - Questa nutrizionista va a patti e lui avrebbe diritto a un po' di gelato. Adesso vi faccio vedere quel poco di gelato che gli è concesso". E così ‘Queen Mary’, in abiti evidentemente domestici, dopo aver accennato al rapporto di Costanzo con la dieta e la nutrizionista, che impone al conduttore un regime piuttosto ferreo, ha svelato i "segreti" del loro frigorifero.

A #CheTempoCheFa succede che Maria De Filippi ci fa vedere il frigorifero di casa, dove c'è il gelato tanto amato da Maurizio @Costanzo 🍦😂@fabfazio @lucianinalitti @RaiUno pic.twitter.com/cgxl8Mtslm — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) 12 novembre 2018





Maria ha chiesto al cameraman di seguirla in cucina e invitato Fazio e il pubblico a contare il numero di vaschette di gelato conservate in frigo e destinate a Costanzo. Quattro scatole, ma lui ha subito protestato: "Di quelle scatole solo una mi riguarda. Le altre sono per Maria e le sue amiche e quello non è gelato, ma una pantomima di gelato perché non c'è lo zucchero. È un sorbetto e il sorbetto è una rottura di palle, a quest'ora si può dire". Siparietto esilarante. Degno di Casa Vianello, come ha fatto notare Luciana Littizzetto.

