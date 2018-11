Lory Del Santo comincia a sciogliere la sua corazza e a mostrare il suo lato più intimo al Grande Fratello Vip. Con il passare dei giorni, L'attrice si sta lasciando andare e si è molto aperta con gli inquilini della casa più spiata d'Italia e in queste ore ha raccontato di essere dovuta fuggire dalle persone vicino alla sua famiglia dopo la scomparsa del figlio, e che paradossalmente si sente molto più protetta all'interno della casa.

''Qui sento una protezione assoluta, mi sento protetta da tutte le notizie che ti arrivano, i messaggi bomba che non ti aspetti. Non solo i messaggi di chi non conosci, ma soprattutto di chi fa parte della tua famiglia. Alla fine sono proprio quelli che ti buttano giù. Tu ti aspetti solidarietà da chi ti è vicino e invece sono proprio loro che ti bombardardano di messaggi negativi. Sono dovuta fuggire addirittura da chi è più vicino a me nella famiglia. Quelli ti criticano di più degli altri''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Ho avuto più solidarietà da voi e da gente sconosciute che da quelle connesse alla famiglia. Questi mi hanno massacrato. Addirittura io ho pensato che, se mai mi succederà qualcosa, speriamo di no, mai lo dirò a quelli più vicini a me. Mai più. Loro saranno gli ultimi che verranno a saperlo, lo giuro. Non so perché esiste sempre l’invidia, la gelosia. Io non leggo i messaggi del telefonino personale, perché ti arrivano dalle persone che dici è impossibile non possano capire. Le cose più terrificanti''. L'attrice ha rivelato il contenuto di un messaggio ricevuto da una persona amica che una volta appresa la notizia della scomparsa del figlio invece di chiederle come stava le ha scritto: ''Che hai fatto?''.

E lei è rimasta senza parole: ''Quello che conta è quello che senti veramente e non che sputi fuori solo per vendicarti di qualcosa che è accaduto in passato. Questo è un dolore aggiunto. Sono venuta qui anche per fuggire da questo tipo di realtà''. Nella casa c'è spazio anche per il gossip. Venuti a sapere dell'affaire Fabrizio Corona - Asia Argento, la ex soubrette Lory Del Santo ha dichiarato: ''Per me è una cosa pubblicitaria, l'hanno fatto solo per uscire sui giornali''.

Silvia Provvedi invece ha parlato della sua esperienza con Corona due settimane fa nella Casa: ''È stata una condanna più che una sorpresa, comunque per me è stato un incontro importante, io ora sto molto meglio''. La stessa Donatella ha continuato a proposito del nuovo amore dell'ex re dei paparazzi: ''Sono credibili più o meno come il mio bacio ad Alfonso Signorini. Questo è il mio pensiero. Lei se lo può sicuramente tenere. Le faccio i miei auguri. Spero che siano felici (ride, ndr) e spero che si possano amare. Poi magari quando esco se mi insegnano ad amare in due settimane''.

