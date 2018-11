Domenica In, la puntata dell’11 novembre è stata un successone e Mara Venier si conferma ‘signora della domenica’ di questa settimana. La sua trasmissione ha infatti ottenuto 2.545.000 spettatori e il 16.6% di share, nella prima parte, e 2.058.000 spettatori e il 14.6% di share, nella seconda, battendo in sovrapposizione Barbara d'Urso, con una media di 2.319.000 spettatori e il 15,7% di share contro i 2.237.000 e il 15,2% ottenuti da Domenica Live. Ancora una volta, tuttavia, Carmelita non c’è stata nemmeno stavolta e sui suoi canali social ha sbandierato quelli che sono i "dati veri".

"Anche ieri un altro grande risultato per Domenica Live – ha esultato la regina di Mediaset - Picchi del 20% di share e di 3 milioni di spettatori! Sempre partendo alle ore 14 con la curva di Canale 5 di 6 punti sotto il competitor e portandola a volare sopra tutte le altre reti! Con 13 pubblicità! Ecco i dati veri, non strani calcoli magici: Prima parte 18,05%, Seconda parte 16,75%, Storie 17,63%, Attualità 15,33%. Grazieeee!". (Continua dopo la foto)



Ma l’Auditel non si discute. Questi i dati nel dettaglio: su Canale 5, "Domenica Live" ha totalizzato 1.944.000 spettatori (share 12%) nella presentazione, 2.249.000 (share 15.3%) nell'Attualità, 2.505.000 (share 17.6%) nelle Storie, 2.699.000 (share 18.1%) nella prima parte, 2.828.000 (share 16.8%) nella seconda e 2.394.000 (share 13.4%) nell'Ultima Sorpresa. Ma a quanto pare tra le due signore della domenica la guerra non è aperta, di più.

Tralasciando la sfida degli ascolti che, come detto, è stata vinta dalla Venier, va detto anche che molti telespettatori hanno avuto da ridire sull’ultima puntata di Domenica In. Puntata che, come riporta il sito Funweek, è stata fortemente criticata in rete per via dei contenuti presentati e degli argomenti trattati. In apertura, infatti, la stessa zia Mara ha avuto difficoltà parlando di maghi e cartomanti con il Divino Otelma, Solange e una cartomante pentita in studio e il pubblico non ha apprezzato che la conduttrice abbia affrontato argomenti delicati come esoterismo, superstizione o della religione legata alla cartomanzia.

MARA VENIER " Qui facciamo un BELLISSIMO programma di SERVIZIO PUBBLICO"

Ospiti di oggi: Mago Otelma e Asia Argento.

NON se ne può più dell'abuso della parola 'servizio pubblico' da parte dei conduttori di Rai1, questo è solo TRASH PER CASALINGHE!#domenicain #domenicalive pic.twitter.com/oqTICae1r7 — MasterBB (@MasterAb88) 11 novembre 2018





Otelma e Solange hanno discusso a lungo sulla richiesta di denaro da parte di coloro che si rivolgono ai due esperti, tanto che la conduttrice è stata più volte costretta a interrompere il confronto e richiamare i suoi ospiti. Quando poi l’ex cartomante ha iniziato a raccontare di come è riuscita a uscire da un periodo buio e ha tirato in ballo la religione, la Venier ha bloccato il discorso per evitare di urtare la sensibilità dei telespettatori. Ma in rete erano già fioccati i commenti sulla scelta degli ospiti (tra cui Asia Argento) e degli argomenti. Vittoria sì per Mara, ma un po’ amara.

Dietro le quinte del potere Business.it

Barbara D'Urso, il duro attacco a Mara Venier: "Ecco con chi si è alleata. Io le volevo bene"