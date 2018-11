È risaputa l’astio tra le due prime donne di ''Uomini e Donne'', Tina Cipollari e Gemma Galgani, le due litigano a ongi puntata di Uomini e Donne passando spesso dalle parole ai fatti. Nell’ultima puntata del Trono Over una nuova lite tra la dama e l’opinionista è sfociata in una vera e propria rissa, Tutto è iniziato da un diverbio futile sulla nuova storia terminata della Galgani ovvero quella con Rocco.

Il tutto è iniziato dopo un video-messaggio in cui Gemma afferma di essere stufa degli attacchi immotivati della bionda. Una volta entrata in studio, la Galgani viene accusata dal suo cavaliere, Rocco Fredella, di avere una doppia personalità, e la Cipollari si dice d'accordo. Dopo aver sentito queste parole la dama piemontese ha esclamato un secco: "Stai zitta!". (Continua a leggere dopo la foto)



Frase che ha scatenato Tina: si è alzata di scatto dalla sua sedia per fiondarsi contro Gemma, al grido di "tu a me zitta non lo dici". Quando Tina e Gemma hanno iniziato a darsele però prontamente è intervenuto Gianni Sperti, altro storico opinionista dello show di Maria De Filippi. L’ex marito di Paola Barale è intervenuto portando via di peso l’esuberante collega; quest’ultima, però, non l’ha presa affatto bene tanto che a un certo punto si è girata sferrandogli un calcio in un posto alquanto delicato per un uomo.

Poco dopo la rissa si è spostata dalle donne agli uomini quando si sono alzati i toni perché due noti cavalieri del Trono Over hanno dimostrato di non sopportarsi a vicenda. Per la prima volta la Galgani ha chiesto alla Cipollari di fermarsi perché le faceva male fisicamente, ma l’opinionista non l’ha fatto ed ha continuato a provocarla con spinte e mani sulla testa. “Smettila di farmi male, mi fai male oggi”, ha detto la Galgani.

Neanche Maria De Filippi e Gianni Sperti sono riusciti a fermare la Cipollari, ormai sempre più protagonista di questo programma. L’immagine che viene regalata al pubblico a casa non è delle migliori e, oggettivamente, ha anche un po’ stancato chi, ormai da anni, è abituato a questi scoppi d’ira. Alla fine comunque Tina torna a posto e cerca di calmarsi. Stessa cosa fa Gemma Galgani anche se, tra le due, la tensione resta altissima.

Caterina Balivo, il suo segreto per essere magra fa infuriare le donne