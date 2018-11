Caterina Balivo fa infuriare le fan. Quel che ha detto la conduttrice di Vieni da me ha fatto arrabbiare molto le donne a causa di ciò che è venuta a galla in un’intervista rilasciata ad AdnKronos. La ex presentatrice di Detto fatto ha avuto un’uscita piuttosto infelice… E le donne se la sono presa…

Bella, bruna, occhi scuri e viso angelico, Caterino è tra le donne italiane più belle della televisione ma questa cosa che ha detto no, proprio non la doveva dire. È una questione di rispetto nei confronti di molte donne che sono in difficoltà. Ma cosa ha combinato la Balivo? Cosa è successo durante l’intervista che le ha fatto Adnkronos? Caterina Balivo ha svelato il suo segreto per tenersi in forma. Ed è stato proprio quel “segreto” a far risentire un po’ le donne… E perché mai? Beh, tenetevi forte perché questa è grossa parecchio. E anche voi avrete da ridire. Ma sappiatelo: è tutta invidia. Continua a leggere dopo la foto

“Senza la pasta non potrei vivere – ha detto Caterina Balivo - Sono di origini napoletane e mia mamma è una ‘pastara’ doc. Non tutti lo sanno, ma io sono cresciuta a spaghetti e maccheroni. La mangio da sempre, da che ero bambina, e continuo a farlo tutt’ora. Anzi, la cucino sempre anche per i bambini. Non sono mai stata in sovrappeso e questo certifica il fatto che la dieta Mediterranea non fa male. La mangio praticamente tutti i giorni a pranzo, condita in tutti i modi”. Continua a leggere dopo la foto

E, non paga, ha insistito: “Dal pesto alla passata di pomodoro artigianale tipica delle mie parti, dalle melanzane ai frutti di mare. Quando fa caldo, in estate, la mangio anche fredda. Quando voglio stare attenta alla linea ne mangio non più di 80 grammi”. Capito? Ne mangia 80 grammi quando sta attenta alla linea… Vuol dire che quando non sta attenta ne mangia molta di più… Ma vi rendete conto? Questi discorsi sulla pasta, alla quale molte donne rinunciano in nome della magrezza, non è stata molto gradita. Continua a leggere dopo la foto

Ad alcune è sembrata una sorta di ostentazione. Beh, di certo la Balivo è una fortunata. Ha un buon metabolismo, un fisico asciutto e non ha bisogno di rinunce. Beh, non per tutte le donne le cose stanno in questa maniera… E ci immaginiamo la faccia di quelle perennemente a dieta ascoltare le parole della Balivo. Signore, amiche, non fate le cattive e soprattutto non siate invidiose… L’invidia è una brutta bestia.

