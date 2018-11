Michelle Hunziker, parole choc della conduttrice. “Quando ero incinta di Sole al nono mese mi chiamò un suo amico alle due e mezza di notte per dirmi che era in ambulanza…”, in questo modo Michelle Hunziker ha spiegato perché si sia resa complice della redazione del programma ‘Scherzi a parte’ partecipando attivamente allo scherzo per la figlia Aurora che, a sua volta, a suo tempo, era stata complice per lo scherzo fatto a lei. Ma cosa è successo?

Il tema della gag è stato un brutto incidente avvenuto durante una lezione di Boot Camp insieme alla figlia, che avrebbe compromesso per sempre la carriera di Michelle Hunziker, limitandone i movimenti alle gambe. Insomma, Michelle Hunziker si è voluta vendicare con la figlia per lo scherzo che le aveva fatto qualche tempo fa. Durante lo scherzo, che per Aurora Ramazzotti è stato pesantissimo, la figlia di Eros e Michelle è anche scoppiata a piangere. Non poteva capacitarsi del fatto che la madre avesse perso l’uso delle gambe. Continua a leggere dopo la foto

Per Aurora sono stati minuti interminabili mentre sua madre rideva sotto i baffi e si vendicava in modo molto ma molto crudele. Lo scherzo, andato in onda su Canale 5 su Scherzi a parte, ha fatto ridere tutti . Tutti tranne Aurora. Ma un dettaglio, in particolare, ha incuriosito i telespettatori. I più attenti lo hanno notato. E voi? I più attenti hanno notato che all'inizio del video la conduttrice di Striscia la Notizia spiegava le ragioni che la avevano spinta ad architettare lo scherzo nei confronti della figlia. Continua a leggere dopo la foto

La Hunziker, durante lo scherzo, ha parlato di uno sgabuzzino in cui si era chiusa per nascondersi dalle "ire" di Aurora. "Io sono nascosta perché lei grida vendetta - ha detto -. Quando ero incinta di Sole al nono mese mi chiama un suo amico perché era in ambulanza perché aveva perso i sensi per aver bevuto troppo. L'ho trovata intubata e con l'elettrocardiogramma". Il punto è che la Hunziker non riusciva più a uscire da quello sgabuzzino. Continua a leggere dopo la foto

E a un certo punto, presa da un misto di agitazione e risarella, ha detto: "Adesso voi di Scherzi a Parte risolvete questa cosa. Io devo andare a fare la ceretta che ho dei peli lunghi così". E, proprio per non tralasciare niente di niente, ha fatto anche un gesto bello eloquente per mimare la lunghezza dei peli. I telespettatori? Sono rimasti tutti senza parole. E chi si immaginava che Michelle avesse i peli…

