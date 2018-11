Un periodo decisamente per Nadia Toffa. La giornalista de Le Iene che ormai da quasi un anno sta combattendo contro un brutto tumore, ha vissuto un momento spiacevole che, però, non ha a che fare con la sua salute. Nella puntata de Le Iene di domenica 11 novembre 2018 la giornalista ha confessato di aver subito un colpo basso. Qualcuno ha pensato bene di sfruttare la sua popolarità a fini commerciali senza il suo consenso.

Una cosa gravissima. Esatto, Nadia Toffa è stata vittima di una truffa, truffa che, appunto, è stata mostrata nella puntata de Le Iene di domenica 11 novembre. La Toffa non è stata l’unica ad aver subito questa truffa che coinvolge moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo che, a loro insaputa, sono diventati testimonial di alcuni prodotti. Una roba pazzesca che non che confermare quanto il genere umano stia toccando il fondo… Non ci si può fidare più di nessuno e questo è assurdo. Continua a leggere dopo la foto

Ma capiamo bene cosa è successo: in passato la Toffa si è ritrovata sui social come testimonial di Choco Lite. Di che si tratta? Di un prodotto che permette di dimagrire 30kg in solo 4 settimane. Nel servizio andato in onda su Le Iene sono stati mostrati dei video che riprendevano alcune dichiarazioni della conduttrice nei quali la Toffa invitava ad acquistare il prodotto in questione. Ma le cose non sono andate esattamente così. Continua a leggere dopo la foto

La Toffa, infatti, non aveva dato il consenso per essere testimonial di Choco Lite e tanto meno ha mai acquistato prodotti di questa marca. Ma la giornalista de Le Iene non è stata l’unica a essere truffata. Nel servizio mandato in onda domenica sera molti dei personaggi famosi vittime della truffa hanno chiesto scusa ai fan per queste pubblicità ingannevoli che hanno come obiettivo semplicemente quello di raggirare le persone. Continua a leggere dopo la foto

Ma quali sono gli altri vip coinvolti in questa truffa? Ignazio Moser e la fidanzata Cecilia Rodríguez, la showgirl Francesca Cipriani, l’attore Marco Bocci e Valentina Vignali. Molti dei personaggi famosi hanno dichiarato di non essere stati a conoscenza del raggiro commerciale. È una ‘truffa’ che si è diffusa negli ultimi anni e che continua ancora oggi a raggirare molte persone, con la promessa di acquistare oggetti molto cari a un terzo del loro reale valore.

