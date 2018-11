“Chicca era solare e buona. Abbiamo creato un’associazione a suo nome per aiutare il reparto di pediatria e soprattutto la ricerca, nella quale Chicca credeva molto. Il sole esiste per tutti si rifà a un celebre verso di Tiziano Ferro, cantante che Chicca adorava”. Non solo divertimento e goliardia, a Tu si que vales c’è anche spazio per riflettere ed emozionarsi. Nella puntata in onda sabato 10 novembre è successo con la storia di Chicca, raccontata in studio dai genitori Francesca e Andrea. Lacrime in studio anche per Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Proprio Martin, ha voluto prendere la parola per esprimere il suo punto di vista: “Oggi si chiamano idoli personaggi della tv o dello sport ma i veri idoli sono le persone come Chicca. Lei è un idolo, un’eroina”.

Ma chi è Chicca? Una ragazzina morta a 13 anni per colpa di un tumore al cervello. La piccola ha combattuto fino alla fine questo “drago”, ma ne è uscita sconfitta. (Continua dopo la foto)



La sua tenacia e determinazione hanno però spinto la madre e il padre a creare un’associazione per aiutare altri bambini e giovani afflitti dallo stesso male. “Chicca il sole esiste per tutti“, nome che nasce dalla passione che la bambina aveva per Tiziano Ferro. Le manifestazioni di un tumore cerebrale dipendono soprattutto dalla sua localizzazione e dalle dimensioni della massa. (Continua dopo la foto)

Poiché ogni zona è responsabile di una funzione specifica, sarà quella stessa funzione a essere più o meno compromessa, con una grande varietà di sintomi. Per esempio, le neoplasie del lobo frontale sono caratterizzate da una grande debolezza e incapacità di muovere una parte del corpo, disturbi dell'umore e confusione.I tumori del lobo parietale, invece, si manifestano genericamente con convulsioni, paralisi, impossibilità a compiere movimenti complessi come scrivere o manipolare un oggetto. (Continua dopo la foto)

Quelli che partono dal lobo occipitale provocano disturbi visivi fino alla cecità, allucinazioni e convulsioni, mentre le neoplasie che interessano il lobo temporale si manifestano con disturbi dell'equilibrio e del senso dello spazio, incapacità a comprendere e svolgere comandi molto semplici, convulsioni e difficoltà o impossibilità di parlare. Se il tumore colpisce il cervelletto, il malato ha molte difficoltà a mantenere l'equilibrio e a coordinare i movimenti, soffre di forti cefalee, nausea e vomito.I tumori dell'ipotalamo provocano disturbi emotivi e della percezione del freddo e del caldo; se il malato è un bambino ritardano la crescita e interferiscono con l'appetito e la nutrizione.In generale, e con l'eccezione delle malattie del cervelletto, se una neoplasia colpisce una parte del cervello (per esempio la sinistra) il sintomo si manifesta nella parte opposta (la destra). Questo è dovuto al fatto che ogni emisfero cerebrale governa la parte controlaterale del corpo

