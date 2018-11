Pochi giorni fa ha compiuto 51 anni. Sulla carta, perché a vederla ne dimostra molti, ma molti di meno. Bella, bellissima, oggi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, con una lunga e strepitosa carriera alle spalle. E, forse perché in vena di vecchi ricordi, pochi giorni dopo il suo compleanno, che è caduto lo scorso 27 ottobre, ha fatto un regalo ai suoi follower di Instagram, dove è seguitissima. L’estate passata condivideva spesso cartoline dalle sue vacanze e nel giro di qualche ora le foto del suo fisico mozzafiato facevano il giro del web.

Ora, invece, ha postato uno scatto di tutt’altro genere. È lei questa bellissima bambina che vedete nella foto. Un po’ seriosa, rispetto a come appare oggi, sempre super sorridente, ma ha fatto felici i fan con questo post vintage che commenta così: “Qualche anno è passato... #memories #me #backinthepast #sundayrelax”. Cuoricini e commenti non si sono fatti attendere: sono arrivati a migliaia. (Continua dopo la foto)



“Sempre bella”, si legge tra la marea di messaggi. E ancora: “Eri bellissima anche da bambina”, “Eri già carina, adesso sei strepitosa”, “Ma già si capiva che potevi aspirare alla tv. Bellissima”. “Capelli: il marchio distintivo! Sempre splendidi! ...come tutto il resto, del resto!”, fa notare un utente. E un altro, sempre con ironia: “Il buongiorno si vedeva già dal mattino”. Lo sguardo, dicono molti, è rimasto lo stesso: è Federica Panicucci questa bambina.

A detta dei fan non è cambiata molto, nonostante siano passati parecchi anni da quando è stata scattata la foto. Sì, sempre bella la Panicucci, che ormai “una di famiglia” per molti italiani. Classe 1967, è nata a Cecina, in provincia di Livorno, e negli anni Novanta è diventata una delle regine di Italia Uno, con programmi cult come Festivalbar. Oggi è al timone di Mattino Cinque, il contenitore di Canale 5 in onda la mattina e campione di ascolti.

Visualizza questo post su Instagram Qualche anno è passato... #memories #me #backinthepast #sundayrelax Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: Nov 4, 2018 at 4:04 PST





Anche sul fronte sentimentale è appagata. È innamoratissima del suo Marco Bacini, con cui ha ritrovato la serenità dopo la separazione dal dj Mario Fargetta, da cui ha avuto i figli Sofia e Mattia. La coppia è stata sposata dal 2006 fino al 2015. Qualche tempo fa la conduttrice ha lasciato tutti senza fiato presentandosi a una serata di gala al teatro Manzoni di Milano. Federica sembrava una vera diva con un abito di velluto bordeaux con scollatura profondissima.

Dietro le quinte del potere Business.it

"Squallido. Non vengo più a parlare di questo". Federica Panicucci gelata (in diretta). Imbarazzo totale