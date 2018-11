Era parecchio tempo che non vedevamo Elisabetta Ferracini in televisione: la figlia di Mara Venier mancava da circa dieci anni dal piccolo schermo. Poi, a sorpresa, si è materializzata nello studio di Domenica In e lasciato piacevolmente stupito il pubblico di Raiuno. E la stessa Mara, che stava intervistando Ornella Muti e Naike Rivelli e che non si aspettava minimamente l’improvvisata della figlia. È sempre bellissima Elisabetta e molti, nel rivederla dopo tanto tempo, sicuramente avranno fatto un lungo salto indietro con la memoria.

Ai tempi, lontanissimi, di Solletico, il programma per ragazzi che andava in onda il pomeriggio su Raiuno. Lo show è andato in onda n diretta dagli studi Rai della Fiera di Milano dal 1994 al 2000. Ospitava cartoni animati e serie televisive, ma grande spazio era dedicato anche ai giochi interattivi via telefono. Sembra passata una vita. Elisabetta, classe 1968, era giovanissima a quei tempi, ma con gli anni non ha certo perso la sua bellezza. (Continua dopo la foto)



La figlia della mitica Mara Venier ha condotto Solletico per quattro anni, dal 1994 al 1998. E parlando di lei e di Solletico viene subito alla mente il padrone di casa, che per qualche tempo è stato affiancato appunto dalla Ferracini (c’era pure Michele Cadeddu, soprannominato Lenticchia), poi da Irene Ferri e infine da Arianna Ciampoli e Michele La Ginestra. Ve lo ricordate Mauro Serio? A lui fu subito affidata la conduzione dello show per ragazzi del pomeriggio di Raiuno.

Nato a Taranto il 29 novembre 1960, oggi ha 58 anni e prima di Solletico, nel 1992, era entrato a far parte del cast del programma televisivo per ragazzi ‘Amici mostri’ insieme ad Alessia Marcuzzi, Fulvio Falzarano e Massimo Sangermano. Andava in onda su Telemontecarlo. Nel 1994, poi, ha presentato anche un’altra trasmissione dedicata ai più giovani, ‘Che fine ha fatto Carmen Sandiego’ su Raidue. Ma non solo. Ha condotto con Cino Tortorella due edizioni del Festival dello Zecchino d'Oro, nel 1995 e nel 1997. Nei due anni successivi ha presentato anche ‘Giochi senza Frontiere’.

Ha fatto teatro e nel 2009 ha recitato nella sitcom per Disney Channel Fiore e Tinelli. Da tempo Mauro Serio non ha un programma tutto suo, ma è rimasto comunque attivo nel campo delle fiction. Di recente lo abbiamo infatti ritrovato ne ‘La strada di casa’ con Alessio Boni (Serio interpretava il cattivo di turno, Giacomo Crespi) e quest’anno è stato impegnato sul set della serie in onda su Canale 5 Immaturi. Dopo aver vissuto per tanto tempo a Roma, l’artista, che ha due figli, Rocco e Nina, è tornato a vivere a Trieste con la moglie, come raccontato qualche tempo fa a Il Piccolo.

Come scordare Elisabetta Ferracini. Negli anni ’90 ha fatto sorridere tutti nella trasmissione Solletico. Ma dopo il grande successo di lei si sono completamente perse le tracce ed è sparita dalla tv. Ecco cosa fa oggi e come è diventata