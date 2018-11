Nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip Francesca Cipriani si è dichiarata a Walter Nudo. Era tutto architettato a dovere: con lo sfondo di Parigi ‘by night’, la ex Pupa, che a quanto pare ha preso una cotta per il guru della Casa, ha esordito così: “Devo trovare un attimino il modo di esprimermi. Ti seguo da un mese e mezzo tutti i giorni, anche quando sei scivolato l’altro giorno col piatto in mano. Sei una bella persona, hai una bella anima, abbiamo molte affinità e cose in comune”.

E poi: “Anche io sono una persona genuina, vera, ho un cuore grande. Mi piacciono l’aglio e la cipolla come te. Mi rivedo molto in te”. Walter, che è un gentiluomo, l’ha ascoltata senza mai interromperla, ma non è riuscito a restare indifferente di fronte al décolleté a dir poco esplosivo della showgirl. Che come sempre si è presentata con un abito che lasciava ben poco all’immaginazione. Strizzatissimo, appunto, all’altezza della scollatura. “Ti sto ascoltando – ha detto lui, sempre in diretta –, però se ogni tanto mi cade l’occhio perdonami. Sono lusingato”. (Continua dopo la foto)



“Non è uno scherzo – ha proseguito lei - Io esisto, ci sono, ti seguo, ti stimo come persona”. E poi ha continuano tessendo le sue lodi: “Non parla mai a sproposito, è buono, gentile, ha un’anima che brilla”. Ma alla fine, nonostante le insistenze di Ilary Blasi, non è scattato il bacio. Il bacio alla francese, vista l’atmosfera. Walter è stato chiaro: “Non posso darti un bacio sulle labbra, però grazie. Il bacio per me è molto importante”. E così i due si sono salutati.

Questo è quello che abbiamo visto in tv. La ex Pupa era molto emozionata alla sola idea di incontrare Walter, ma le cose non sono andate come speravano. Quando è uscita dalla Casa, su Instagram ha fatto sapere: “Nonostante fossi emozionatissima, spero si sia capito che i miei sentimenti sono veri, puri. Non è stata una cosa televisiva, e spero davvero di aver occasione una volta fuori di poterlo conoscere. Buona notte”. Ma ci ha pensato Barbara D’Urso a svelare quello che è successo dopo l’incontro con Nudo.

“Francesca ha passato una notte bruttissima, piangendo – ha rivelato Carmelita in diretta, a Pomeriggio Cinque, il giorno successivo alla puntata del GF Vip. E anche Lisa Fusco, ex concorrente di questa edizione del reality, ha confermato: “Mi ha telefonato e ha pianto tutta la notte per lui”. Ma il rifiuto di Walter Nudo non sembra essere stato l'unico motivo del dispiacere della ex Pupa. Sempre secondo la Fusco, come riporta Il Messaggero, la Cipriani è rimasta molto ferita dai commenti su di lei di Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber.

