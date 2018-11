"Quando Andrea mi ha comunicato di voler partecipare al GF Vip ero un po' perplessa. Non nascondo di essermi anche spaventata. Io nella vita faccio altro e non mi piace apparire, ma appoggerò sempre Andrea e le sue scelte lavorative". È la prima volta che la fidanzata di Andrea Mainardi parla di lui, lo ‘chef’ della Casa. Anna Tripoli lo fa in esclusiva sulle pagine del settimanale Spy, nell’intervista uscita il 9 novembre.

È un’imprenditrice e pur non avendo mai partecipato in studio alle dirette, sostiene il suo compagno in tutto e per tutto. "Nella Casa è allegro e gioviale, ma spesso lo vedo anche avvolto nella tristezza – racconta Anna a Spy - So per certo di mancargli e che ha bisogno di sapere che qui fuori va tutto bene. Andrea è particolarmente emotivo e non vorrebbe mai deludere chi gli vuole bene". Anna e Andrea si sono conosciuti durante un corso di cucina e la scintilla si è accesa da subito e con il passare del tempo l’amore è cresciuto tanto da arrivare a legarli in una relazione sempre più solida e duratura. (Continua dopo la foto)



Fanno coppia fissa ormai da tre anni e tra poco arriverà il sì. Lo chef 35enne ha conquistato anche la stima e la fiducia dei futuri suoceri, come ha raccontato Anna: “Anche se è lontano dal mondo dei miei genitori, Andrea li ha conquistati con la sua simpatia e genuinità”. Anna rivela anche che Andrea le ha chiesto la mano. La proposta di nozze è arrivata “con la complicità di un’amica che mi ha attirata con una scusa nel cinema di Brescia, dove andavo da bambina – prosegue la Tripoli - Poi alla mia amica è squillato il cellulare e io sono rimasta sola davanti allo schermo, intorno a me nessuno”.

“All'improvviso un sottofondo musicale romantico e davanti ai miei occhi è apparso il video dei momenti più belli trascorsi con Andrea. Poi, lui che si avvicina a me in lacrime, si mette in ginocchio e mi chiede di sposarlo. Io ho detto subito di sì. È stato uno dei momenti più belli della mia vita", ha concluso la fidanzata e presto moglie di Mainardi.

Con lei lo chef ha ritrovato la serenità e la voglia di amare, dopo la fine del suo primo matrimonio. La separazione dalla madre di sua figlia ha coinciso con un periodo difficilissimo per lui, come ha confidato quasi in lacrime nella Casa: “Ho superato questa cosa con il cibo perché era l’unica cosa a disposizione, pesavo oltre 100 kg – ha rivelato Andrea, in lacrime, agli altri concorrenti - Mi sono chiuso 4 mesi in casa. Sono andato via e non avevo una lira, mi hanno aiutato i miei genitori, da lì ho capito che stavo buttando la mia vita e sono dimagrito, quello è stato il momento in cui sono diventato uomo”. Ad aiutarlo a rinascere anche l’incontro con Anna: “Con lei ho resettato tutto, sono ripartito da zero. Con Anna voglio costruire una famiglia con la F maiuscola”.

