Un mese fa la notizia della morte di Rocco Di Perna ha sconvolto l’intera famiglia di Uomini e Donne. Era il 14 ottobre scorso quando la notizia choc ha presto fatto il giro del web: il cavaliere del trono over che aveva partecipato alle passate edizioni della trasmissione di Maria De Filippi, si è tolto la vita lanciandosi dal balcone del suo appartamento al terzo piano a Foggia. Dalle prime informazioni circolate, Di Perna è stato subito soccorso e portato con urgenza all'ospedale ma è morto subito dopo per le ferite riportate.

A dare la triste notizia sui social della scomparsa del cavaliere, era stato Giuliano Giuliani, altro ex partecipante al programma e suo grande amico. Di Perna, 78 anni, era stato cavaliere nello studio di Maria De Filippi nel 2013 e si era fatto notare soprattutto per la frequentazione con la dama Maria. Durante il suo percorso al Trono over, le aveva fatto anche una proposta di matrimonio che tuttavia non era stata accolta dalla dama.



Ora, a quasi un mese da questa notizia che ha lasciato tanta amarezza a Uomini e Donne, un altro lutto al Trono over: è morta Renata Di Ancona. I fan della trasmissione di Maria De Filippi hanno saputo della sua scomparsa tramite il profilo Facebook che era nato quando la dama iniziò il suo percorso in trasmissione e dalle informazioni diffuse dal figlio e dalla nipote. Renata aveva regalato tante risate quando partecipava al programma.

In punta di piedi – ha scritto il figlio –, così… Come d’altronde tuo costume di vita… Te ne sei andata… Ora ovunque tu sia… Dammi la tua luce… Ti amo mamma”. Bellissime anche le parole della nipote: “Ciao mia bella zia… che Dio ti abbia in gloria! Ora hai raggiunto il tuo adorato marito e i tuoi cari! Proteggi il tuo amato figlio e tutti noi con la stessa grinta e lo stesso sorriso con cui hai sempre affrontato la tua vita… resterai per sempre nel mio cuore… e in quello di tutti coloro che ti hanno conosciuta! Ciao Miss Simpatia, un bacio ovunque tu sia!”.

In pochi minuti sono arrivati tantissimi messaggi di condoglianze e di affetto. Renata Di Ancona con la sua simpatia era entrata subito nel cuore dei telespettatori e anche in quello di Maria De Filippi, che in puntata non riusciva a trattenere le risate con lei. La dama era uno dei volti più noti del Trono Over, insieme alla mitica signora Rosetta, che è scomparsa a gennaio 2015.

