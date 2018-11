Il promo di Scherzi a parte era chiaro: una delle prime vittime della nuova edizione del programma, condotto da Paolo Bonolis, è stata proprio la regina dei programmi Mediaset, Barbara D’Urso. La prima puntata dello show, andata in onda il 9 novembre in prima serata su Italia Uno, è iniziata proprio con lo scherzo alla conduttrice, realizzato con la complicità del figlio Emanuele, il suo secondogenito. In breve, il ragazzo ha fatto credere alla madre di aver affittato per una sera una sua casa in campagna a un fotografo, che ci ha poi organizzato una festa finita con una marea di danni.

Attraverso foto e video, Emanuele ha quindi convinto la madre che era accaduto l'impensabile in quella casa a cui lei teneva moltissimo. Barbara era incredula. Anche perché è venuta a sapere tutto ciò durante le pause della diretta di Domenica Live dello scorso 27 maggio. Emanuele ha ricostruito la vicenda tra un blocco pubblicitario e un altro, mentre lei era dietro le quinte.



"Mi sto sentendo male, io sto facendo una diretta senza vedere niente – ha commentato la d'Urso in un evidente stato confusionale - Sai quanto ho investito in quella casa, ho otto mutui da pagare". Non riusciva a crederci, Barbara. E le telecamere nascoste di Scherzi a parte l’hanno poi ripresa in lacrime. E quando ha saputo tutta la verità, e cioè che era stata vittima di una candid camera, Carmelita si lanciata su Emanuele, con cui c’è stato un lungo abbraccio.

“Ho due figli discretissimi, che mai per nessuna cifra al mondo sarebbero andati in televisione”, ha poi rivelato la conduttrice in studio da Bonolis. E invece Emanuele si è prestato allo scherzo, riuscito alla perfezione, che ha divertito tutto il pubblico. Tra i punti deboli di Carmelita, infatti, oltre il lavoro e la famiglia, c’è proprio questa casa in campagna, ha spiegato il suo secondogenito (il fratello maggiore si chiama Gianmauro). Entrambi i figli di Barbara non amano stare sotto i riflettori, ma ora Emanuele si è prestato a questa candid e si è mostrato in tv, quindi è stata immediata la reazione del pubblico, specie quello femminile.





Tutte pazze per Emanuele Berardi, che a quanto si legge in rete ha lasciato il segno. Il ragazzo, classe 1988, vive a Milano, ma essendo un fotografo gira tutto il mondo, dalla Francia agli Usa, fino alla Malaysia. A Scherzi a parte ha colpito tutti, a giudicare dai numerosi apprezzamenti apparsi sui social, come riporta il sito Bitchyf. Addirittura c’è chi vorrebbe vederlo presto sul trono di Uomini e Donne. “Barbara ora ti capisco, anche il mio cuore è di tuo figlio”, scrive un’utente. E ancora; “Comunque il figlio della d’Urso è proprio figo!”.

