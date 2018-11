Red Canzian choc. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, il cantante ha parlato un po’ di tutto. Anche di giovani, droga e malattie. "Sicuramente la nostra generazione ha visto tanti amici che se ne sono andati per droga – ha detto Canzian –, però noi all’epoca sognavamo lontano, i nostri sogni avevano una gittata molto lunga. Credo che, ad oggi, questi ragazzi li abbiamo portati a non sognare: non vedono qualcosa da raggiungere, da investire, da costruire e quindi forse si lasciano andare anche per questo".

Durante l’intervista con Eleonora Daniele, ovviamente, il famoso musicista e cantante dei Pooh ha anche parlato del tumore con cui ha lottato per anni. "Ad aprile, mentre stavo girando il video del secondo singolo del mio nuovo lavoro, sono andato a fare una TAC e abbiamo trovato un nodulo nel polmone sinistro” ha spiegato Canzian davanti a un pubblico allibito. Continua a leggere dopo la foto

E Red Canzian ha aggiunto: “Un nodulo figlio di un melanoma che dopo 17 anni era ancora in circolo. Allora sono andato dal dottore e gli ho detto: io il 23 comincio le prove, dobbiamo farlo. Era il 13 e lui mi ha operato la mattina stessa. Il 23 ero sul palco a fare le prove. Queste malattie hanno su di noi anche un’influenza a livello psicologico. Le difese immunitarie, quelle del cuore e quelle della coscienza, ti fanno dire non può essere che un affarino grande così combatta un uomo di 80 kg”, ha detto ancora Red Canzian. Continua a leggere dopo la foto

“La mia paura più grande era per la voce – aveva detto a suo tempo - ‘E se mi succede come dopo l’operazione di tre anni fa che per un mese non parlavo?’. Invece, grazie a Dio, e alla bravura di tutta l’equipe medica, tutto è andato bene, davvero molto bene. Questo video l’ho fatto dopo 4 giorni dall’intervento. Ora mi sono ripreso praticamente del tutto e di sicuro con un problema in meno!”. Continua a leggere dopo la foto

E aveva aggiunto: “Mai come in questo momento sono affamato di vita e ho voglia, anzi, bisogno di voi, di incontrarvi e condividere con voi emozioni lontane nel tempo e vicine nel cuore e dal 2 maggio tutto questo sarà possibile!!! Grazie!”. Il fatto che abbia lottato per anni contro il tumore, non rende il suo male meno spaventoso: “Soffro di tumore da diciassette anni e ho sempre superato tutti i momenti difficili. E’ strano a dirsi ma ormai mi sono abituato ed ero certo che sarebbe andata bene anche questa volta”.

