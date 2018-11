Annalisa Minetti è una cantante, un’atleta, una moglie e una mamma ed è stata protagonista di una delle ultime puntate di Vieni da me, il programma di Caterina Balivo, e si è raccontata a 360 gradi. La conduttrice ha voluto fare anche con lei la tradizionale ‘intervista della cassettiera’ e quando ha estratto da uno dei cassetti un piccolo body rosa, l’artista è partita dai ricordi della sua infanzia felice. È nata e cresciuta in una famiglia ironica e numerosa, con tre sorelle e un fratello, sullo stile della serie tv americana ‘I Robinson’.

"Quando ero piccola mi divertivo a imitare Lorella Cuccarini e a ballare nella mia stanza La notte vola – ha ricordato la Minetti - Ho fatto danza classica per 12 anni. Ho vissuto un'infanzia felice avendo vissuto in una famiglia che si è rivelata un insieme di gag improvvisate, come i Robinson. Oggi sono una mamma e credo che i figli abbiano troppi compiti. Preferirei lasciare il mio bambino fino alle 4 a scuola e vorrei più spazio per l'educazione motoria".



Il momento più commovente dell’intervista è arrivato quando Annalisa, che nella sua carriera è stata anche concorrente di Miss Italia e atleta paralimpica, ha parlato di quando ha scoperto di non vedere bene (soffre infatti di retinite pigmentosa e degenerazione maculare, ndr): “Avevo 18 anni quando il medico mi ha chiesto se avessi mai visto le stelle. Certo che le vedevo, ma mi sfuggivano i dettagli delle cose. Non mi sono mai chiesta come vedessero gli altri. Quando poi mi hanno detto che avevo una malattia per la quale avrei perso la vista, a casa nessuno ne ha fatto un dramma, tranne mio padre che ha subito il colpo”.

Ma è parlando del presente che non ha trattenuto la commozione: quando ha esternato la sua tristezza nel non poter vedere i propri figli crescere. La Minetti ha due figli, Elena Francesca e Fabio, avuti rispettivamente da Michele Panzarin e Gennaro Esposito, e, sebbene la sua vita sia ricca di soddisfazioni, le fa male non non poter veder crescere i suoi bambini: ”Non mi lamento ma mi fa male non poter vedere crescere i miei figli, le loro trasformazioni”, ha confidato commossa.

“Ho due figli meravigliosi – ha poi aggiunto - Fabio è un ottimo fratello. Elena è una bambina allegra, solare, si fa fare di tutto. La seconda gravidanza l’ho perduta con una consapevolezza diversa e non voglio perdermi neanche un minuto”. La cantante infine ha ricordato la sua esperienza da vincitrice a Sanremo nel 1998 con “Senza te o con te”: “Non conservo un disco della mia carriera. Comunque ora canto molto meglio, all’epoca ero troppo nasale”.

