Non sono serviti la parrucca mora di Ilary Blasi, l’entrata della bombastica Francesca Cipriani, lo ‘scherzetto’ di Walter eliminato dal reality e nemmeno il doppio appuntamento settimanale, aggiungere cioè la puntata del giovedì sera: questo Grande Fratello Vip proprio non funziona. E la mattina successiva alla diretta è arrivata la notizia più triste per Ilary Blasi & Co. Praticamente una tragedia: gli ascolti del GF Vip non sono mai stati così bassi da quando è iniziata la terza edizione.

Ancora una volta, infatti, il programma un tempo campione d’ascolti di Canale 5 è stata battuta dalla fiction di Rai 1 “L’Allieva 2” che, giovedì 8 novembre, ha conquistato la leadership in prima serata portando davanti allo schermo 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. La nona puntata del Grande Fratello Vip 3, che come detto è stata, finora, la puntata con gli ascolti più bassi di sempre, si è dovuta accontentare di 3.057.000 spettatori pari a uno share del 16.9 per cento. (Continua dopo la foto)



L’ennesima brutta batosta, insomma, per il reality condotto da Ilary, che già lunedì scorso aveva arrancato, finendo ancora una volta dopo la concorrenza. La diretta di qualche sera fa, infatti, era stata surclassata ancora da i “I Bastardi di Pizzofalcone 2 – Souvenir”. La fiction aveva registrato 5.271.000 telespettatori, per uno share del 22,56%, e battuto a mani basse il GF Vip in onda su Canale 5, che era stato seguito da 3.705.000 di telespettatori per uno share pari al 21,02%.

E dire che, tralasciando il siparietto con Fabrizio Corona che comunque, sorprendentemente, non ha aiutato gli ascolti di quella puntata, erano stati fatti entrare nella Casa anche altri tre concorrenti a reality iniziato. Ora sono rimasti in due, ovvero Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber, dopo l’eliminazione, decisamente mal digerita dalla diretta interessata, di Maria Monsè. Niente da fare. Quest’anno il GF proprio non riesce a decollare.

Come avrà preso Ilary Blasi questa ennesima sconfitta? Non bene probabilmente. E considerando che ogni settimana deve fare i conti anche con le critiche del pubblico per i look sfoggiati in diretta si può dire che sta facendo proprio il pieno quest’anno. Anche giovedì sera i telespettatori più social si sono fatti sentire: il caschetto scuro non è piaciuto a tutti. Per molti sta decisamente meglio bionda. E chissà che si inventerà lunedì prossimo…

