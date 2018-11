Quando domenica scorsa Al Bano non si è presentato a Domenica Live, molti hanno pensato che il cantante volesse rifilare un bidone a Barbara D’Urso e, addirittura, che ci fosse lo zampino di Romina Power, molto amica di Mara Venier, dietro quel forfait improvviso, all’ultimo minuto. In apertura di puntata, infatti, Carmelita ha spiegato ai telespettatori che Al Bano non sarebbe potuto essere in studio perché colpito da un malore.

"Al Bano è stato male – ha spiegato la conduttrice - Doveva entrare proprio qui tra un'oretta, ma non abbiamo sue notizie. Stamattina non è sceso dall'aereo, dove avevamo mandato il nostro autista. Abbiamo telefonato, ha risposto un amico e ci ha detto che è stato male e che stanno aspettando i medici". E poi: "Il nostro inviato sta andando verso Zurigo dove Al Bano ieri sera, dopo il concerto, si è sentito male". Vicino al cantante l'ex moglie Romina Power, con cui si è esibito ieri sera a ‘La notte italiana’, e la figlia Jasmine, ma per ora nessuna notizia sulle sue condizioni”. (Continua dopo la foto)



"Speriamo non sia nulla di grave - ha continuato Barbara - Siamo molto preoccupati. La mia redazione ha sentito Al Bano fino a ieri sera prima del concerto, siamo stati tutti qui fino all'1 di notte a lavorare. Lui è un grande professionista, doveva essere qui e per non esserci deve essere qualcosa di forte". Poi, però, sempre in diretta, un’Ansa ha smentito il malore e Carmelita non ha nascosto il suo malumore. Anzi, ha commentato in maniera durissima.

"Presunto malore?! Mi faccio un'Ansa da sola, una persona che ha risposto al cellulare di Al Bano e ha detto 'ha avuto un malore dopo il concerto, aspettiamo i medici'. Bene, allora o è presunto l'amico o l'amico e Al Bano hanno detto una bugia. Gli regaliamo le clip che ci aveva chiesto - ha continuato la D'Urso -. Noi ci siamo spaventati perché non siamo mai in malafede e crediamo a quello che ci dicono. Sono felice per Al Bano e Loredana Lecciso, mamma dei suoi due figlie”.

Ora, a quasi una settimana di distanza, la verità. Al Bano ha davvero avuto un malore. Lo ha rivelato la stessa Barbara in diretta, ma a Pomeriggio Cinque, facendosi portavoce delle parole del cantante: “La famiglia Carrisi e lo staff precisavano che l’artista stava bene e che la sua partenza per la Cina era prevista per il giorno successivo - si legge - Per questo motivo qualcuno su internet ha insinuato che il malore non fosse fondato, che qualcuno avesse bloccato la partecipazione del cantante. Il cantante stesso il giorno successivo alla trasmissione ha contattato la redazione del programma, confermando che l’impossibilità di partecipare a 'Domenica Live' era dovuta proprio ad un malore. Al Bano ha rivelato che non era nulla di grave, per fortuna! Il Leone di Cellino è inarrestabile e ha ripreso subito la sua tournee”.

Dietro le quinte del potere Business.it

Furia Al Bano contro il Festival di Sanremo: "Ecco perché non partecipo più"