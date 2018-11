“Sono scioccata”. Seri problemi per Barbara D’Urso che ha avuto un momento davvero difficile. Che venerdì 9 novembre 2018 potremo vedere per intero… Ma cosa è successo alla signora più amata della televisione italiana? Una cosa grave che l’ha fatta sentire davvero male. Vi diciamo solo che c’è di mezzo il figlio.

E voi capite bene che quando ci sono di mezzo i figli i genitori possono realmente perdere la testa. “Sono scioccata”, Barbara D’Urso lo ripete in continuazione mentre è in diretta. Non riesce a capacitarsi che “quella cosa” sia successa anche a lei. E pensare che Barbara D’Urso non perde mai la calma e, soprattutto, la professionalità. Ma in questa occasione non è riuscita a trattenersi e ha sentito l’esigenza di rassicurare il pubblico. “Mi è appena successa una cosa dietro le quinte – dice Barbara D’Urso in diretta – credo di non poterla neanche dire ma sono scioccata”. Il pubblico, ovviamente, si preoccupa molto. Continua a leggere dopo la foto

“Devo riprendere le fila, scusate. Scusate, perdonatemi, succede anche a me – ripete Barbara D’Urso – però è successa una cosa… Sono in diretta no?”. Si vede, Barbara D’Urso è davvero provata e il pubblico non sa davvero cosa pensare. Ma la conduttrice più amata della televisione, che vorrebbe svelare quel che le è accaduto per sfogarsi, si trattiene. Ma cosa le è successo? Cosa l’ha trasformata in questo modo agghiacciante? Tutti, subito, pensano al peggio. Continua a leggere dopo la foto

Tranquilli, siete su Scherzi a parte. Cosa? Nel senso che ciò che è successo a Barbara era uno scherzo di Scherzi a parte. Uno scherzo molto riuscito, evidentemente, perché nel video di presentazione della prima puntata della nuova edizione del programma, la D’Urso appare a dir poco sconvolta. Venerdì 9 novembre alle 21:30 circa su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Scherzi a parte. E tra le vittime c’è proprio Barbara D’Urso. Continua a leggere dopo la foto

Cosa sappiamo dello scherzo a Barbara D’Urso? Che è stato organizzato durante la diretta di Pomeriggio Cinque, il contenitore Mediaset che conduce da dieci anni. Cosa è successo: durante la pubblicità di una puntata andata in onda la scorsa stagione, la D’Urso ha ricevuto la telefonata del figlio che le annunciava qualcosa di pazzesco. Ma non vi sveliamo che cosa perché non vogliamo rovinarvi la sorpresa…

Dietro le quinte del potere Business.it

Maurizio Costanzo elogio a sorpresa per Barbara d’Urso: “Cosa penso di lei”

fbq('track', 'Gossip');