E finalmente al Grande Fratello Vip 2018 Francesca Cipriani ha potuto incontrare Walter Nudo, il concorrente per cui, dice, ha preso una bella cotta. Da tempo, infatti, la ex Pupa parla del suo interesse nei confronti del ‘guru’ della Casa e, dopo vari slittamenti, nella nona puntata del reality è potuta entrare e svelarsi. Il siparietto tra la Cipriani e Nudo è andato in onda sul finire della diretta, quindi magari ve lo siete perso.

Era tutto architettato a dovere: con lo sfondo di Parigi ‘by night’, Francesca ha esordito così: “Devo trovare un attimino il modo di esprimermi. Ti seguo da un mese e mezzo tutti i giorni, anche quando sei scivolato l’altro giorno col piatto in mano. Sei una bella persona, hai una bella anima, abbiamo molte affinità e cose in comune”. E poi: “Anche io sono una persona genuina, vera, ho un cuore grande. Mi piacciono l’aglio e la cipolla come te. Mi rivedo molto in te”. (Continua dopo la foto)



Walter, che è un gentiluomo, l’ha ascoltata senza mai interromperla, ma non è riuscito a restare indifferente di fronte al décolleté a dir poco esplosivo della showgirl. Che come sempre si è presentata con un abito che lasciava ben poco all’immaginazione. Strizzatissimo, appunto, all’altezza della scollatura. E così, visibilmente imbarazzato e un po’ a disagio, a un certo punto Walter ha dovuto interromperla: “Ti sto ascoltando – ha detto lui, sempre in diretta –, però se ogni tanto mi cade l’occhio perdonami. Sono lusingato”.

Ma la Cipriani ha continuato: “Non è uno scherzo. Io esisto, ci sono, ti seguo, ti stimo come persona”. E ancora: “Tu fai meditazione?”. “Conosco persone che la praticano, sarebbe una cosa positiva”. “In questo momento – gli ha chiesto allora Ilary – cosa stai meditando?”. Molto sincera la risposta di Nudo: “Sono un pochettino imbarazzato”, ha replicato. Ma la Cipriani non si è mica fermata qui. Il corteggiamento è andato avanti.

La ex Pupa ha proseguito dicendo di Walter che “Non parla mai a sproposito, è buono, gentile, ha un’anima che brilla”. Ma alla fine, nonostante le insistenze di Ilary Blasi, non è scattato il bacio. Il bacio alla francese, vista l’atmosfera. Niente da fare per la Cipry, Walter è stato chiaro: “Non posso darti un bacio sulle labbra, però grazie. Il bacio per me è molto importante”. E così i due si sono salutati. Ma quando Nudo è tornato dagli altri, è stato un po’ criticato per non essersi lasciato andare.

