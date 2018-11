È una settimana esatta che Elia Fongaro si è lasciato dietro le spalle la famosa porta rossa della Casa ed è tornato alla vita normale. Ma non ha preso bene l’eliminazione dal GF Vip. L’ha fatto capire appena entrato in studio, da Ilary Blasi e Alfonso Signorini e ha ribadito il suo pensiero non appena rientrato in possesso dei suoi canali social.

“Eccomi di nuovo qua: Ciaoooo!! – ha scritto il modello - Come sapete purtroppo ieri sono uscito dalla casa del Grande Fratello Vip e da questo momento torno in possesso dei miei social. Vi ringrazio tutti per il supporto che mi avete dimostrato. Essere se stessi, onesti e veri nel bene e nel male non paga sempre. Ma questo sono e questo voglio continuare ad essere. #atestaalta Vi abbraccio forte tutti #grandefratellovip #gfvip3″. Poi, sempre sui social, il gesto per Jane Alexander, l’attrice con cui nella Casa ha stretto un rapporto più che stretto: ha iniziato a seguirla su Instagram e messo una marea di like alle sue foto, come hanno subito notato i fan. (Continua dopo la foto)



Anche Jane, ovviamente, non è stata felice dell’eliminazione di Elia. La complicità con il Velino di Striscia la Notizia ha fatto sì che mettesse in discussione il suo legame con Gianmarco Amicarelli e proprio quando sembrava essere arrivata a una decisione e il feeling con Elia diventava più intenso, è arrivato il verdetto del pubblico a rovinare tutto. I primi giorni da sola, senza il suo Elia, nella Casa non sono stati facili. L’attrice si è più volte abbandonata al pianto, sfogandosi con i suoi coinquilini.

Staremo a vedere cosa succederà tra i due gieffini quando anche lei, prima o poi, uscirà dalla Casa, ma nel frattempo è uscito un gossip che non farà affatto piacere a Jane. Gossip che potrebbe mettere a dura prova la ‘storia’ nata al GF Vip con Elia. L’ex velino, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, una volta uscito dal reality sarebbe stato oggetto di attenzioni particolari e di un corteggiamento serrato da parte di una spasimante.





Non si conosce l’identità della presunta nuova corteggiatrice di Elia. Il settimanale, nella rubrica Pillole di gossip, parla di una “showgirl appartenente alla Milano bene”. Showgirl che pare stia facendo di tutto per far cadere Elia tra le sue braccia. La rivista, appunto, scrive di un “corteggiamento serrato”. Ma al momento le informazioni disponibili su questa donna misteriosa sono solo queste. E ammesso che la soffiata sia vera, la domanda è: Elia cederà alla tentazione, facendo naufragare così quanto costruito con Jane nella Casa?

