Lo sappiamo con certezza da settimane, anche se non l’abbiamo ancora visto in televisione: Mara Fasone ha lasciato il Trono Classico di Uomini e Donne. La tronista siciliana, ormai ex, ha deciso di interrompere bruscamente il suo percorso nello studio di Maria De Filippi ma senza spiegare nel dettaglio la ragione. E non si è nemmeno presentata in puntata per comunicarlo al pubblico. Dalle anticipazioni (il programma, altra cosa nota, è registrato) apprendiamo che Mara ha preferito telefonare alla redazione per avvertirla della sua scelta, senza però voler tornare in studio a dare spiegazioni ai telespettatori.

Un addio, quello di Mara, che ha stupito fino a un certo punto. Nel corso delle ultime registrazioni, infatti, era finita spesso sotto accusa a causa del rapporto che i suoi genitori hanno mantenuto con il suo ex fidanzato. Erano in tanti, Gianni Sperti compreso, che ha sollevato il sospetto in puntata, a credere che la Fasone stesse prendendo in giro tutti. (Continua dopo la foto)



E quando l’abbandono di Mara è diventato ufficiale, Gianni Sperti ha commentato in maniera (leggermente acida) la decisione della ragazza su Instagram: “Finalmente una gioia, adios!” con tanto di hashtag #MeglioPerderleCheTrovarle e #Adios. ''Gianni, ci vedi tanto lungo, non ti sbagli mai!'', ''Finalmente, quella Mara era a dir poco insopportabile mamma miaaaaaaa'', ''Ogni riferimento a cose o Mara è puramente casuale'', sono alcuni dei messaggi lasciati a corredo della foto pubblicata dall'opinionista di Uomini e Donne.

Okay, ha lasciato il trono. E da diverse settimane ormai. Ma che fine ha fatto Mara? Come riporta il sito Gossip e tv, ad oggi si sa che uno dei suoi corteggiatori, Giovanni, ha provato a contattarla per capire cosa le fosse successo e perché avesse preso quella decisione drastica. Il ragazzo ha però anche detto di non poter svelare nulla perché la puntata in cui lei ha abbandonato il Trono Classico non è ancora stata trasmessa.

Per questo motivo la Fasone non è ancora tornata nemmeno sui social. Da regolamento, infatti, l’ex tronista potrà riattivare il suo profilo Instagram solo dopo la messa in onda della registrazione in cui lascia la trasmissione. Non si hanno certezze, dunque, ma i sospetti fioccano. Sono molti, difatti, a credere che Mara sia tornata insieme al suo ex, con cui, diceva, era finita da un paio di mesi e, nonostante il legame coi suoi, non sarebbe voluta tornare insieme. Ma sarà vero? Bisogna pazientare ancora qualche giorno (puntata) per saperne di più.

