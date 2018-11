Diciamolo pure: il GF Vip di quest’anno non sta andando secondo le aspettative. I dati di ascolto parlano chiaro e lunedì scorso Ilary Blasi & Co. hanno dovuto fare i conti con un’altra batosta: al reality di Canale 5 il pubblico ha preferito ancora i “I Bastardi di Pizzofalcone 2 – Souvenir”. La fiction ha registrato 5.271.000 telespettatori, share 22,56%, battendo a mani basse il Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, che è stato seguito da 3.705.000 di telespettatori per uno share pari al 21,02%.

Evidentemente gli inquilini e le vicende della Casa, nonostante i tre nuovi ingressi (Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè, che è già stata eliminata) e picchi di trash che restano sempre altissimi, il programma non riesce proprio a decollare. Lo scorso anno, ma anche quello ancora precedente, c'era stata una reazione opposta da parte del pubblico. Avrà stancato il format? Oppure, altra ipotesi, i concorrenti di questa terza edizione non riescono proprio ad appassionare i telespettatori?



Una costante, però, c’è. E non Ilary Blasi, padrona di casa da quando il Grande Fratello ha aperto la famosa porta rossa ai volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Stiamo parlando dell’attenzione, chiamiamola così, che Striscia la Notizia riserva a questo a tutti gli altri reality che vanno in onda sul piccolo schermo. Ricordate ‘l’accanimento’ del tg satirico di Antonio Ricci con l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi? Non c’è stata puntata di Striscia senza un nuovo retroscena o stranezza praticamente.

Beh, anche al GF, che Ezio Greggio chiama ‘affettuosamente’ “comunità di recupero”, non mancano gli altarini. L’ultimo è quello svelato nella puntata del 7 novembre scorso, secondo cui gli autori del reality deciderebbero il comportamento dei concorrenti. Al tg satirico hanno mostrato la scena in cui Francesco Monte esce dal confessionale e fa una rivelazione ad Alessandro Cecchi Paone: "A prescindere dalla seconda eliminazione, si è detto che sarà per tutti... spingeranno su determinate cose! Si è detto anche: reagite in un determinato modo!".





Non è finita qui. Poco dopo Ivan Cattaneo parla con Lory Del Santo e Maria Monsé, rivelando che sono "loro" a decidere quale acconciatura devono avere i concorrenti per la diretta che andrà in onda. Ma cosa intendevano con quel “loro”? A lanciare direttamente il sospetto è anche il sito Il Vicolo delle News, che rilancia il servizio andato in onda su Striscia: "È indubbio che Cattaneo e Monte si riferiscano agli autori del programma, i quali indirizzano i concorrenti su tutto, dal look ai comportamenti da adottare in puntata".

