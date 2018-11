Come i fan sanno bene, sono ricominciati i casting della nuova edizione di Amici, la scuola della tv che ogni anno sforna talenti del canto e del ballo. E chi ha seguito le puntate finora andate in onda ha già visto sfilare cantanti e ballerini già noti. Come Alessandro Casillo, che anni fa, nel 2012, aveva vinto Sanremo Giovani e che dopo una lunga pausa dal mondo dello spettacolo ha deciso di riprovare proprio dalla trasmissione di Maria De Filippi.

Ancora: pure una ballerina che si è presentata ai casting non ha un cognome sconosciuto. È Emma Del Toro, la sorella minore di Francesca, già allieva della scuola, di cui ha seguito le orme. Emma è riuscita a convincere tutti gli insegnanti di danza, che hanno intravisto subito un potenziale in lei e le hanno pure fatto i complimenti. Persino Alessandra Celentano, che è da sempre la prof più esigente, è rimasta piacevolmente sorpresa da questa ragazza. Ecco: la Celentano. Ricordate cosa era successo lo scorso anno con la ballerina Lauren?



Vi rinfreschiamo la memoria. Quando durante il Serale, la ballerina Lauren, che faceva parte della squadra blu, si è esibita in una coreografia mozzafiato di Bill Goodson, al termine della performance il commento di Alessandra Celentano aveva generato una polemica sui requisiti fisici. "Lauren non ha la forma fisica giusta", aveva tuonato la maestra. Apriti cielo! Il pubblico era esploso e anche Heather Parisi, dal banco dei giudici, si era scagliata contro la Celentano.

"Sei sempre polemica, non sei credibile! Lauren è bona così com'è!", aveva commentato Heather. E sulla e accuse della maestra Celentano era intervenuta anche la padrona di casa, Maria De Filippi: "Così la stai mettendo in imbarazzo”. Se Lauren per la Celentano era in sovrappeso, Lorenzo, il giovane aspirante ballerino della nuova edizione, è invece troppo basso. Il ragazzo si è presentato ai casting nel corso della puntata andata in onda mercoledì 7 novembre ed è subito finito nel mirino della prof.

Dopo l’esibizione di fronte ai giudici, questi ultimi si sono riuniti a porte chiuse e la Celentano, come sempre, ha espresso il suo giudizio senza giri di parole: "Va bene il suo movimento, va bene anche la grinta che ci mette nelle esibizioni ma è troppo basso". Un problema, questo dell'altezza del ballerino 19enne, che secondo lei influirà molto specialmente sulla sua carriera: "Al giorno d'oggi quelli piccoli fanno fatica a lavorare", ha aggiunto. Ma alla fine Lorenzo, grazie all’appoggio degli altri due maestri, Veronica Peparini e Timor Steffens, è riuscito a passare la seconda fase delle selezioni. Scommettiamo, però, che non finirà qui.

