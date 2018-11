Francesca Fialdini è la padrona di casa, insieme a Tiberio Timperi, a ‘La Vita in diretta’ e sul rapporto che lega i due conduttori si è ricamato tanto da quando è tornata in onda la storica trasmissione pomeridiana di Raiuno. Dagospia parlava di “clima tesissimo” in studio, di rapporto “ridotto ai minimi termini”, ma poi ci ha pensato Timperi a smentire tutte le dicerie.

“Magari forse voi da casa guardate distrattamente i giornali o, peggio ancora, andate sui siti internet – ha detto il presentatore - Ecco, da qualche tempo a questa parte ci sono delle notizie secondo le quali ci sarebbero delle tensioni in questo studio tra me e Francesca. E, sempre secondo quanto riportato da questi siti, io e Francesca ogni tanto si litigherebbe. Non è così, credetemi sul mio onore, non è così. Perché io e Francesca non litighiamo ogni tanto, tutti i giorni, tutti i momenti!”. E poi aveva aggiunto: “Ma non è che niente niente dà fastidio a qualcuno che sto programma va bene?“. E la Fialdini: “O che ci vogliamo bene?”. (Continua dopo la foto)



Insomma, nessuna tensione a detta della Fialdini e di Timperi che, come riporta sempre Dago, "ora sono colleghi non solo in onda ma anche di agenzia, il presentatore è infatti è entrato nell'agenzia Vegastar che assiste anche la discussa biondina". L’altro pomeriggio la bella Francesca è stata ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’ e ha parlato anche di Timperi. Della battutaccia che le fece durante la prima puntata de ‘La Vita in diretta’, in particolare, quando la definì una “raccomandata”.

“Gli ho dato un giornale in testa subito dopo la chiusura della trasmissione, dopo i titoli di coda e la sigla”, ha detto la Fialdini, che quest’anno tornerà anche al timone, insieme a Gigi e Ross, de lo Zecchino d’oro. L’appuntamento con il festival della canzone per i bambini è in programma il prossimo 10 novembre. Ma spazio anche alla commozione nel salotto della Balivo. Quando la chiacchierata si è spostata sul personale, la Fialdini non è riuscita a trattenere le lacrime.

È successo quando la regia ha fatto partire le note della canzone “Averti addosso” di Gino Paoli. Canzone che a Francesca ha ricordato subito suo padre. “Ho avuto due genitori in gamba, molto aperti di mentalità, molto bravi. Mio papà mi addormentava con tutta la sua playlist, compreso Celentano”, ha raccontato commossa. E infatti, mentre ricordava la sua infanzia, ha persino interrotto la conduttrice: “Non farmi piangere”, le ha detto. Ma

