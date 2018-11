Chiusa, tra le lacrime, la storia con Rocco, Gemma Galgani continua a cercare l’amore. L’ultimo pretendente per la dama torinese si chiama Paolo. L'uomo ha 54 anni ed è molto più giovane della dama torinese, abita a Vicenza e lavora per un'agenzia interinale. Una storia che però sembra essere partita con il piede sbagliato. Il signore è rimasto molto colpito dal portamento e dall'abbigliamento di Gemma Galgani a tal punto da ribadirlo molte volte nel corso della presentazione iniziale con la dama torinese. Questi complimenti, però, non sembrano essere stati apprezzati da Gemma Gemma che si aspettava un commento più sul carattere rispetto a questi aspetti considerati "più superficiali". Infatti, Gemma Galgani, per far capire al cavaliere il suo disappunto, ha affermato: "Mi hai conosciuta un po’ da casa o hai notato solo come mi vesto?".

Malgrado ciò, la dama ha deciso di iniziare una nuova conoscenza con Paolo. Quanto durerà, non è dato sapere, molti infatti sono convinti che nel cuore di Gemma Galgani ci sia ancora il gabbiano Giorgio Manetti che, un giorno, spera di incontrare di nuovo. (Continua dopo la foto)



Chi non vorrebbe vedere invece è Tina Cipollari con la quale, nei giorni scorsi, Gemma Galgani è venuta alle mani. Non è la prima volta che nel salotto sentimentale di “Uomini e donne”, condotto da Maria De Filippi, si scaldano gli animi e le due dame, protagonista del trono over, anche in altre occasioni si sono scontrate passando dalle parole ai fatti. Questa volta per sedare il parapiglia tra la storica opinionista e l’ex di Giorgio Manetti era dovuta intervenire in prima persona la conduttrice.

Che aveva trascinato Tina in un angolo per separarla dalla sua diretta avversaria.Tutto è iniziato con Gemma Galgani che aveva rotto la testa della mummia che la Cipollari aveva in studio per prenderla in giro, con Tina che per tutta risposta si lanciava su Gimma Galgani e le tirava i capelli. Maria si era alzata dalle scale, dove di solito siede, ed era corsa verso le due per separale.

La De Filippi allontanava Tina che però non aveva intenzione di alzare bandiera bianca: “Maria – esclama - voglio darle uno schiaffo in faccia", mentre Gemma Galgani ostentaa sicurezza con un “Non mi fai paura”. L’alterco era stato poi sedato fra i sorrisi di Gianni Sperti.

