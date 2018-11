Al terzo Grande Fratello Vip ne sono successe di cose, eppure non decolla. Gli ascolti di questo reality, infatti, sono fiacchi rispetto a quelli degli anni scorsi. Forse sono i protagonisti a non appassionare il pubblico? Probabile. O forse ha un po’ stancato il format? Chissà. Una certezza, però, c’è: non esiste puntata in cui non si parli della padrona di casa e del suo look, spesso poco apprezzato in rete. Da quando è partita questa nuova avventura con il GF Vip, Ilary Blasi ha sempre sfoggiato parrucche.

All’inizio era solo un sospetto, ma poi sono arrivate le conferme. Intanto dai paparazzi, che hanno più volte sorpreso la signora Totti lontano dalla tv e quindi ‘al naturale’, con i capelli lunghi e meno biondi rispetto a come si mostra in video. Poi a Verissimo. Ilary ha scelto il salotto dell’amica Silvia Toffanin per vuotare il sacco: sì, indossa parrucche al GF Vip. Aveva ragione, allora, chi l’aveva ipotizzato sin dalle prime inquadrature della presentatrice. (Continua dopo la foto)



Ma perché lo fa? L’ha spiegato più volte che quest’anno ha deciso di prendere spunto dalle colleghe americane. Negli Stati Uniti è infatti un’usanza molto comune perché le parrucche permettono di cambiare stile velocemente e senza stravolgere il proprio look. E questa motivazione Ilary l’ha ripetuta nella recente intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ma ha aggiunto anche un retroscena privato che finora non era mai uscito.

"In America le usano tantissimo, qui da noi dovevo sdoganare un tabù. Poi sono pratiche, arrivi e trovi la testa pronta, già phonata e via", ha detto alla rivista. Ma ha aggiunto anche che questa sua scelta è anche un modo per omaggiare sua nonna: "Per me è un gioco. Mia nonna Marcella ne aveva tante e volevo riportare in auge il suo stile”, ha spiegato ancora a Tv Sorrisi e Canzoni. Insomma, le parrucche sono pratiche e le ricordano la nonna: ecco tutta la verità.

Come detto, i look di Ilary, in generale, fanno discutere parecchio i telespettatori del GF Vip. Ogni lunedì sera Twitter è praticamente invaso di commenti, meme e paragoni a dir poco originali. "Li scelgo d'istinto - rivela lei al magazine - Mi aiutano due stylist, Elena e Silvia, i miei angeli custodi. A volte gli abiti piacciono, a volte no. Ma è giusto così. Anch'io, se fossi sul divano di casa per ore davanti alla tv, vorrei avere qualcosa da criticare".

