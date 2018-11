Sembra che le cose si stiano mettendo meglio per Caterina Balivo, che ha dovuto fare i conti con un inizio piuttosto fiacco del suo nuovo programma, ‘Vieni da me’. Dopo la bocciatura di pubblico e critica e settimane di ascolti bassi, è stato registrato un miglioramento. Segno che i telespettatori si stanno abituando al nuovo format che la vede protagonista assoluta. ‘Vieni da me’ ha chiuso la settimana scorsa con una media di 1,6 milioni di telespettatori. Un bel risultato, considerando i precedenti.

Anche se, a dirla proprio tutta, in quei giorni non è andata in onda la trasmissione seguitissima di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Ma è comunque un gran risultato per la Balivo, che ora può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Anche i follower, stando ai commenti lasciati sotto ai post, sembrano apprezzare di più le sue interviste. Quella di Sandra Milo, per esempio, è piaciuta molto. E infatti sono fioccati tanti complimenti sotto alla foto insieme condivisa su Instagram dalla conduttrice. (Continua dopo la foto)



I fan apprezzano anche il fatto che la Balivo non risponda mai alle provocazioni dei cosiddetti haters e infatti, sotto al post con Sandra Milo, uno di loro fa notare: “Che elegante” Molto raffinata… stai molto bene! E complimenti per l’ohmmmmmmm nel risponder con garbo e ironia ai commenti dei cosiddetti haters, che forse più che con te ce l’hanno con se stessi. Buona serata”. E lei, che per rispondere alla fan, manda un messaggio proprio a tutti quelli che ce l’hanno con lei: “Ricordo sempre che sono nata fortunata”.

E a chi le fa i complimenti per lo sforzo e per i miglioramenti, giorno dopo giorno, sempre più evidenti, la conduttrice risponde dando il merito anche ai suoi collaboratori: “Grazie. C’è un super lavoro da parte di tutti”. Caterina, lo sappiamo bene ormai, è anche un’icona di stile. Sempre fashion, ma mai sopra le righe, veste spesso casual. Ma sa anche trasformarsi in una vera e propria diva quando l’occasione glielo permette. È successo l’altra sera, quando ha partecipato col marito Guido Maria Brera a una serata mondana al Museo Maxxi di Roma.





La coppia non si è voluta perdere "L'Aquila", la mostra fotografica Paolo Pellegrin e Caterina era un vero schianto anche in una versione completamente diversa da quella a cui ci ha abituato. Capelli raccolti e look total black tempestato di paillettes ma con una nota di colore: la mini bag rosa scintillante. I fan sono rimasti a bocca aperta quando ha condiviso uno scatto della mise su Instagram. Complimenti a pioggia. A quanto pare quando esce di sera Caterina cambia radicalmente stile, abbandona gli abitini casual e opta per qualcosa di più sofisticato. Ma anche in versione dark lady è sempre bellissima. Ed elegantissima.

Dietro le quinte del potere Business.it

Vieni da me, Caterina Balivo nei guai: chi porta in studio in fascia protetta