"L'età media per gli uomini è sopra gli 80 anni. Considerando che ne ho passati 20 a diventare uomo, 40 a fare un lavoro che mi piaceva molto e che mi è arrivato senza che lo cercassi, mi piacerebbe nei prossimi 20 affrontare qualche sfida in più". Quando è uscita questa intervista di Gerry Scotti, il pubblico ha iniziato a tremare. E a interrogarsi: davvero lascerà la tv? Qualcuno ipotizza che il mitico Gerry voglia dedicare tutte le sue energie all'azienda vitivinicola di cui è proprietario e che produce ottimi vini in ricordo delle tradizioni della famiglia, in particolare del nonno.

Per altri, invece, avrebbe in mente un'altra avventura da aggiungere alla sua lunga lista. Non è ancora dato sapere se il conduttore cambierà davvero vita. Nel frattempo il suo pubblico può goderselo a Caduta Libera e come giudice a Tu sì que vales. Ma concentriamoci sul game-show in onda nella fascia preserale di Mediaset, perché è lì che i telespettatori e lo stesso Gerry hanno assistito a un colpo di scena pazzesco. (Continua dopo la foto)



No, nessuna figuraccia stavolta. Anche se pure il programma di Scotti, proprio come succede a L’Eredità di Flavio Insinna, ‘regala’ spesso momenti imbarazzanti. Come l’altra sera, quando, mentre nessuno dei concorrenti riusciva a indovinare la parola misteriosa, sullo schermo, per un imprevedibile caso, è apparsa la parola: 'culo'. Il primo ad accorgersene è stato proprio uno dei concorrenti, il campione Alberto: "È comparsa una parolaccia", ha avvisato.

E gaffe dei concorrenti ne abbiamo? Certo, ma non è qui il caso di approfondirle, perché merita spazio il colpo di scena che anticipavamo sopra. Riguarda il campione assoluto, Nicolò Scalfi. No, non c’entra una vincita stratosferica – anche se in questa avventura ha già vinto 61mila euro -: questioni di cuore. Ha trovato anche l’amore a Caduta Libera. Con la sua sfidante, Valeria. E sì, si sono fidanzati nel corso della trasmissione di Canale 5.

È stata proprio Valeria a dare l’annuncio, spiegando, con molta onestà, di dover lasciare il gioco così da non ostacolare Nicolò. "Penso si sia capito che, in queste settimane passate qui, è nato qualcosa, più di una simpatia - ha spiegato durante il quiz - Ho deciso di lasciare il compito di buttarlo giù ad altri". La coppia è riuscita a trattenere a fatica l'emozione, così come Gerry Scotti, che ha fatto i suoi complimenti a Valeria per il gesto: “È la prima volta in trent’anni di carriera che due miei concorrenti si fidanzano”, ha commentato esterrefatto. E poi è scattato il bacio tra Nicolò e Valeria.

