Uno sfondo tutto nero e, nella didascalia, un cuoricino. Nessun commento, nessun dettaglio. Ma è basta questa immagine, apparsa sul suo profilo Instagram, per far intuire ai fan che era successo qualcosa di brutto a Gabriele Cirilli. Tra i commenti moltissimi fan hanno chiesto cosa fosse successo, ma qualcuno, probabilmente vicino al popolare comico abruzzese, ha fatto capire che era scomparsa la madre. A quel punto sono scattati le condoglianze e i messaggi d’affetto e di vicinanza a Cirilli in questo momento di dolore. Si chiamava Augusta la madre del comico ed è deceduta martedì, 6 novembre, mattina.

I funerali si sono svolti mercoledì nella parrocchia di San Francesco di Paola a Sulmona, città natale del comico che, dopo il lutto che l’ha colpito, ha deciso di rinviare uno spettacolo in programma per l’8 novembre sera a Pescara. Molto probabilmente lo show in questione slitterà al 20 gennaio del nuovo anno, ma non è ancora stato confermato. (Continua dopo la foto)



La signora Augusta Zanni aveva 83 anni ed era diventata ‘nota’ grazie alle gag del figlio, che diverse volte l’ha citata nei suoi sketch come ‘Sora Augusta’, sempre pronta a cucinare per il figlio e la troupe. Gabriele Cirilli era molto legato a lei, che aveva lavorato come volontaria nella Croce Rossa e che recentemente aveva anche partecipato a due suoi spettacoli andati in scena a Sulmona, la città che oggi le ha dato l’ultimo saluto.

Venerdì scorso Gabriele Cirilli è tornato a Tale e Quale Show in veste di giurato speciale, e al settimanale Vero ha spiegato il perché della sua assenza a questa edizione del programma condotto da Carlo Conti. "Non avrei potuto offrire nulla di nuovo al mio pubblico - ha detto il comico abruzzese - Per rispetto nei confronti delle tante persone che mi hanno sempre seguito ho capito che era il caso di fermarsi". Un ringraziamento anche alla moglie Maria: "Ha lasciato il suo lavoro per seguire me. È una donna eccezionale".

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da Gabriele Cirilli (@gabricirilli) in data: Nov 6, 2018 at 7:11 PST





Già un mese fa, quando Tale e Quale Show era appena tornato in onda con la nuova edizione Cirilli aveva sottolineato che era stata una sua decisione quella di fare un passo indietro: “Non è una esclusione, è stata una scelta mia coadiuvata da Carlo. Con lui ci sentiamo ogni anno a giugno, ci siamo guardati in faccia e siamo arrivati alla conclusione che stavolta era difficile creare una cosa nuova. Allora gli ho detto: 'Facciamo così, io quest'anno faccio teatro'”, aveva detto a Blogo.

