Niente da fare, quest’anno, per il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi. Lunedì scorso un’altra batosta: gli ascolti premiano ancora i “I Bastardi di Pizzofalcone 2 – Souvenir”. La fiction ha registrato 5.271.000 telespettatori, share 22,56% battendo a mani basse il reality in onda su Canale 5, che è stato seguito da 3.705.000 di telespettatori per uno share pari al 21,02%. Evidentemente gli inquilini e le vicende della Casa, nonostante i tre nuovi ingressi (Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè, che è già stata eliminata) e picchi di trash che restano sempre altissimi, il Grande Fratello Vip non riesce proprio a decollare.

Che dice Ilary a proposito degli ascolti fiacchi rispetto all’edizione precedente? Non si è ancora espressa su questo argomento, ma ha parlato (anche) del reality nell’intervista rilasciata nei giorni scorsi al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. A quanto pare, nonostante sia un impegno consistente, condurre il reality equivale a riposarsi per la moglie di Francesco Totti. (Continua dopo la foto)



Nel senso che è non è niente paragonato allo stress di districarsi tra i mille impegni che scandiscono la sua vita da mamma. La Blasi, infatti, ha tre figli (Cristian, 13 anni, Chanel, 11 e la piccola Isabel che è nata nel 2016) dei quali si occupa senza alcun aiuto dall’esterno. “Un inferno”, ha detto, ovviamente con ironia, nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Per questo motivo, incredibilmente, quando è impegnata tra prove e diretta per lei significa prendere fiato.

Ilary ha lasciato la conduzione de Le Iene per dedicare anima e corpo al GF Vip, che la impegna due giorni a settimana: la domenica, giorno delle prove, e il lunedì, quando va in onda la diretta. A volte, inoltre, le capita di andare in onda due volte a settimana. Succederà, per esempio, anche questa settimana con la puntata speciale del GF Vip in programma l’8 novembre. Ecco: in queste giornate lei si riposa.

“Un inferno – ha detto Ilary - dico solo che a fare il GF Vip mi riposo! Portali a scuola, riprendili, ospita gli amichetti a casa, fagli fare lo sport e i compiti”. Per non parlare di quelli di matematica, che definisce “il mio cruccio”. “Ho fatto lo scientifico, ma quando vedo i numeri mi si incrociano gli occhi. Per fortuna ci sono anche mia mamma e mia suocera”, ammette la conduttrice che col marito ha più volte confidato di non aver mai cercato alcun aiuto esterno per occuparsi dei loro bambini. E dire che Totti ha confidato di recente di volere 5 figli…

