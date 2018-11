Paura nella notte nella casa del Grande Fratello Vip. Jane Alexander ha avuto un malore. Erano circa le 2.30 di notte quando il fattaccio è successo. Ma cosa ha avuto Jane Alexander? Perché si è sentita male? Per via di una discussione tra lei e un altro vip della casa, Walter Nudo. Alla conversazione avevano preso parte anche altri concorrenti del reality ma sono state le parole di Nudo a far sentire male Jane.

Ma capiamo meglio cosa è accaduto: tra i vip si parlava di salute e prevenzione, a un certo punto Walter Nudo ha detto che secondo lui il corpo ci manda sempre dei segnali che in un certo modo ci avvisano del fatto che qualcosa non sta andando bene. Quelle avvisaglie, a detta suo, potrebbero essere i sintomi di una malattia. Ma la versione di Nudo ha fatto infuriare Jane Alexander che, in tutta risposta, ha alzato la voce e raccontato il suo dramma personale. Continua a leggere dopo la foto

Un dramma tremendo, bisogna ammetterlo: Jane ha perso il padre e la sorella per via del cancro. I tumori di cui si erano ammalati, però, erano asintomatici quindi, quando ha sentito la versione di Walter Nudo, è andata su tutte le furie. Poi, per lo choc, si è sentita male. I vip, quando hanno visto cosa stava succedendo, l'hanno portata subito in camera da letto, mentre lei – che aveva dei tremendi conati di vomito - continuava a lamentare un affaticamento nel respiro. “Sto male”, ripeteva in continuazione. E tutti erano terrorizzati. Continua a leggere dopo la foto

Pian piano, poi, l’attrice si è sentita meglio. Per fortuna. Il punto è che Jane Alexander sostiene che il messaggio lanciato da Walter Nudo sia sbagliato. Ha anche detto che fare prevenzione è l'unico modo per prevenire in tempo le malattie. A quel punto, Walter Nudo, che non aveva alcuna intenzione di sollevare quel polverone, né tantomeno voleva riaprire una vecchia ferita dell’attrice, si è scusato. Nel frattempo, in rete, è scoppiata una discussione tra i sostenitori di Nudo e quelli della Alexander.

Nella notte, però, è successo anche altro. Cosa? Francesco Monte e Giulia Salemi, dopo una serie di coccole e baci a stampo in pubblico, hanno scelto di infilarsi sotto le coperte per proseguire il loro incontro di passione. Il flirt tra i due prosegue? Sembrerebbe di sì. Eppure Francesco Monte, pochi giorni fa, aveva detto che non si sarebbe mai innamorato di una come Giulia. Lei ci era rimasta molto male ed era anche scoppiata a piangere. E ora cosa succederà?

Grande Fratello Vip, Jane Alexander “la prossima a uscire”? L’indiscrezione bomba