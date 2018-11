Antonella Clerici è tornata alla ribalta. La conduttrice, che ha lasciato la conduzione de La prova del cuoco a Elisa Isoardi, sta facendo molto parlare di sé per via dei deludenti ascolti del remake della trasmissione Portobello un tempo condotta da Enzo Tortora.

Il programma non sta andando come si sperava e le colpe sono state date alla conduzione non proprio convincente della Clerici. Ma se si parla di Antonellina è anche per un altro motivo… Già sapete qual è? Pare che la Clerici abbia in programma un nuovo impegno professionale che la porterà a Mediaset. Cosa? Esatto. Antonella Clerici, che per anni è stata al timone del cooking show di Rai 1 La Prova del cuoco, dopo la fine di Portobello approderà nei canali della concorrenza. E che cosa farà? Condurrà un programma naturlamente. Sì, ma che programma? Sorpresa! La Clerici condurrà l’adattamento italiano del celebre formati francese “Le Grand Tralala”, una sorta di “Buona la Prima”, il popolare format di Ale e Franz. Continua a leggere dopo la foto

Beh, questa è davvero una novità importante… Il programma, in Francia, ha un successo strepitoso e anche in Italia si spera in un risultato soddisfacente. Oltre alla Clerici, al timone dello show, ci saranno anche Paolo Bonolis, Ezio Greggio e Gerry Scotti. Cioè tutti personaggi amatissimi dal pubblico. Tutti personaggi con una grande esperienza televisiva, tutti ironici, tutti simpatici, tutti amatissimi dai telespettatori. Continua a leggere dopo la foto

Le puntate de “Le Grand Tralala” saranno solo due e non avranno un’impostazione precisa. Non ci sarà una scaletta vera e propria: tutto sarà nelle mani dei protagonisti che dovranno sbizzarrirsi improvvisando sul momento. Interviste, siparietti, sketch: tutti non preparati. Insomma, gli artisti si dovranno dare molto da fare per convincere il pubblico… Non è facile, affatto. E questo è senza dubbio un nuovo modo di fare televisione. Continua a leggere dopo la foto

Ma quando vedremo la prima puntata de “Le Grand Tralala”? Le anticipazioni svelano che la prima puntata andrà in onda venerdì 7 dicembre, a seguire la seconda puntata venerdì 14 dicembre in prima serata su Canale 5. In tanti, però, sono convinti che questo non sarà l’unico show che Antonella Clerici condurrà sulle reti Mediaset. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare per saperne di più…

