Choc a L’Eredità. Ogni giorno, possiamo dirlo, ne succede una al quiz show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Chi segue il programma sa che ogni giorno i concorrenti regalano una “perla” al pubblico. Certo, è l’emozione a giocare dei brutti tiri ai concorrenti – un conto è rispondere dal divano di casa, un conto è rispondere dalla televisione – ma a volte succedono cose “turche”. Per esempio vi siete accorti di cosa è successo durante l’ultima puntata del programma cioè quella di martedì 6 novembre?

Una gaffe clamorosa. Che ha lasciato tutti di sasso. Ma cosa ha detto il concorrente per creare tutto questo scalpore? Il concorrente che regala a tutti un momento “choc” è Samir. La domanda ha a che fare con la cucina e a tutti sembra molto banale. Non a Samir che risponde in un modo assurdo dimostrando di avere davvero poca dimestichezza ai fornelli. "Si cucina sbattendo le uova", è la domanda di Flavio Insinna. Continua a leggere dopo la foto

Facile, no?, è quello che state pensando tutti. Ma sapete come ha risposto Samir? “La farina”. Ma come la farina? Beh, Samir ha risposto così… Il pubblico non poteva credere alle proprie orecchie, Flavio Insinna era scioccato ma Samir non capiva perché ci fosse tutto questo sconcerto intorno a lui… A ogni modo, non è la prima volta che il pubblico de L’Eredità assiste a scene di questo tipo… Anzi, succede spesso. Continua a leggere dopo la foto

Volete un esempio? “Sulle montagne del Perù nasce…”. In quel caso la domanda era di geografia. Il concorrente poteva scegliere tra due opzioni: la Dora Baltea e il Rio delle Amazzoni. Sapete cosa ha risposto? La Dora Baltea… Che invece nasce in Val D’Aosta. Ovviamente la gaffe non è passata inosservata e ha scatenato l’ironia (anche feroce) della rete diventando virale. Continua a leggere dopo la foto

Ma al centro del mirino, spesso, finisce anche il conduttore. In una delle ultime puntate Flavio Insinna è stato rimproverato di aver avuto una caduta di stile. Il concorrente Francesco era alle prese con un’operazione matematica: doveva calcolare quanto fa 995,5 per 2 (risposta 1991). Francesco, però, non è riuscito a fare la moltiplicazione e Insinna non ha trattenuto il suo imbarazzo e la sorpresa, affermando che anche lui era in grado di fare qual calcolo. Al pubblico il suo commento non è piaciuto. E Insinna è finito nella bufera.

