Il trono classico di Uomini e Donne è un po’ indietro. C’è stata una lunga pausa durante il ponte di Ognissanti e deve ancora andare in onda la puntata in cui Maria De Filippi annuncia l’abbandono al programma di Mara Fasone. Dalle anticipazioni che circolano in rete, infatti, sappiamo che la tronista non comunicherà la sua decisione in studio. Da quanto trapelato la bella siciliana si sarebbe limitata a dire alla redazione di non trovarsi più nel posto giusto, dunque ci penserà la padrona di casa a farlo sapere al pubblico.

Sappiamo anche che è stata già sostituita però. Non da una ragazza, ma da ben due tronisti uomini, entrambi vecchie conoscenze dei programmi che portano la firma di ‘Queen Mary’. Il primo, Andrea Cerioli, ha già partecipato a Uomini e Donne; il secondo, Ivan Gonzales, l’abbiamo conosciuto recentemente a Temptation Island Vip, dove si è distinto per la complicità e il feeling con Valeria Marini. Ma anche lui è stato già protagonista di Uomini e Donne, versione spagnola però. (Continua dopo la foto)



Il sito Il Vicolo delle News ha pubblicato nelle scorse ore l’intervista alla ex fiamma di Ivan, Ruth Basauri. I due si sono conosciuti nel periodo in cui entrambi erano impegnati nella versione spagnola di Uomini e Donne. Ruth ha raccontato che quando era tronista, se in un primo momento Ivan è stato suo corteggiatore, subito dopo ha lasciato quel ruolo per andarsi a sedere vicino a lei sulle famose poltrone rosse. “Stare seduti vicini sul trono è stato terribile, dato che fuori avevamo una relazione”, ha detto la ragazza.

Già, pur sedendo sul trono, a quanto pare i due ragazzi spagnoli avevano una relazione che hanno tenuto segreta per oltre due mesi. È stata Ruth, poi, a decidere di vuotare il sacco e, di conseguenza, ad abbandonare il programma. Perché l’ha fatto? “La mia decisione di raccontare tutto era il modo più facile di liberarmi di lui. Io ero innamorata pazza, lui diceva di esserlo ma davanti alle telecamere lo negava”, ha spiegato.

“A Ivan va bene chiunque gli possa portare fama e popolarità. Non avrebbe mai lasciato il trono per me”, ha aggiunto per poi mettere in guardia le ragazze che decideranno di andare a corteggiarlo nel programma di Maria De Filppi. “Non corteggerei mai Ivan e poi adesso sono fidanzata. Però alle ragazze che andranno a corteggiare Ivan vorrei dire di fare molta attenzione, perché lui potrebbe essere la delusione della loro vita!”. Insomma, tra i due non è finita bene e, nonostante Ruth abbia un ragazzo, è evidentemente rimasta scottata dai trascorsi con Ivan.

Ivan Gonzalez: età, altezza e peso. Chi è il tentatore di Valeria Marini