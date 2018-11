Due gocce d’acqua. Alessia Marcuzzi e la figlia Mia, l’ultima foto fa impazzire i fan

Tra poco la rivedremo alle prese coi naufraghi dell’Isola dei Famosi, ma nel frattempo, in attesa della nuova edizione del reality, Alessia Marcuzzi la vediamo ogni settimana a Le Iene. Dopo tante voci e diversi nomi, è stata la presentatrice romana a raccogliere l’eredità di Ilary Blasi, impegnata con il Grande Fratello Vip. A proposito: pare che una volta terminato il GF, Ilary torni alla conduzione de Le Iene. Ma è ancora tutto da vedere quindi aspettate a fare salti di gioia.

In ogni caso la Marcuzzi aveva già condotto in passato la trasmissione, quindi si è trattato di un ritorno a casa per lei. Che nell’ultima puntata andata in onda, quella del 30 ottobre scorso, ha fatto parecchio parlare per come si è vestita. La conduttrice ha sfoggiato un look semplice e total black con top e pantaloni di ecopelle a vita alta. Poi un paio di scarpe nere con tacco che contribuivano a slanciare ancora di più la sua figura. Ma non ha convinto proprio tutti, anzi. (Continua dopo la foto)



Molti non hanno apprezzato il pantalone e, come sempre, hanno manifestato i propri dubbi su Twitter mentre andava in onda la puntata. "Perché Alessia Marcuzzi indossa un sacco dell'immondizia al posto dei pantaloni?", ha cinguettato qualcuno. E ancora: "Quel momento in cui vorresti strappare i pantaloni alla Marcuzzi... perché le stanno tanto male"; "Ma come ti vesti.... direbbe Enzo", scrive un altro. Insomma, il look di Alessia non ha fatto centro per tutti.

E dire che prima di andare in onda era così orgogliosa di quella mise! Su Instagram, infatti, aveva postato diverse foto di quell’outfit e raccolto tanti like. Ma mai quanti quelli ottenuti con l’acconciatura realizzata dalla figlia Mia, autrice anche dello scatto apparso domenica sul social. Sarà pure una delle donne spettacolo più famose e amate, ma Alessia è anche una mamma che quando non è impegnata in tv non perde occasione di coccolare e giocare con la sua bambina.

Visualizza questo post su Instagram Hair and pic by Mia👧😍 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: Nov 5, 2018 at 12:19 PST

Visualizza questo post su Instagram My mini diva😍 #snipul Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: Nov 4, 2018 at 10:23 PST





Domenica uguale giornata in famiglia. E così Alessia ha fatto ‘da cavia’ a Mia, 7 anni, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. La piccola si è improvvisata parrucchiera e ha riprodotto la sua stessa acconciatura trendy sulla chioma della madre. Ovvero i ‘double buns’, due mini chignon che si fanno ai lati della testa. Beh, a parte che come dimostra la foto-prova il risultato è stato davvero impeccabile, i fan non hanno potuto non notare la somiglianza sempre più impressionante tra mamma e figlia. Uguali! Cuoricini e commenti dei fan sono arrivati a pioggia.

