L’Eredità quest’anno è tornata sotto la guida di Flavio Insinna. La trasmissione che fu di Fabrizio Frizzi, scomparso a marzo scorso per via di un brutto male, non è cominciata col piede giusto. Molti telespettatori non erano d’accordo con la scelta di affidare a Insinna quel programma che per anni ha visto al timone Frizzi. Non era nemmeno un’eredità facile da raccogliere per il presentatore travolto lo scorso anno dallo scandalo sollevato da Striscia la Notizia, ma col passare delle settimane Insinna è riuscito a far cambiare idea al pubblico. Almeno a gran parte di questo. Lo dicono i dati di ascolti, che sono buoni.

Ma ci sarà anche un grande ritorno a L'Eredità. Quello di Carlo Conti, il collega e grande amico di Fabrizio che negli ultimi mesi aveva condotto il quiz show del preserale di Raiuno al posto suo. Ma Conti non torna mica per sostituire Insinna. Lo fa per un'occasione speciale. Ovvero per una causa benefica.



Carlo Conti, infatti, affiancherà Flavio Insinna, in veste di ambasciatore dell’Airc, per una puntata speciale de L’Eredità, dedicata alla ricerca contro il cancro. In puntata saranno presenti anche alcuni dei campioni del programma, molto amati dal pubblico. La causa benefica non riguarda solo L’Eredità, ma anche altri programmi che vanno in onda sempre sulla Rai. Da domenica 4 novembre 2018 fino a domenica 11, infatti, è stata promossa una raccolta fondi nei ‘Giorni della ricerca’ dell’Airc e durante le trasmissioni verranno trattati argomenti su tumori e prevenzione.

L’obiettivo principale di questa settimana dedicata ai “Giorni della ricerca” sarà soprattutto la raccolta di fondi per nuovi progetti e ricerche. Ma si cercherà di sensibilizzare il pubblico sulla tematica, affrontando argomenti come la prevenzione. Oltre a Carlo Conti, ci sarà anche l’intervento di Antonella Clerici, anche lei ambasciatrice Airc. Una settimana importante, dunque, questa che vede la collaborazione tra l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro e la tv di Stato.

E come anticipato, durante questa maratona televisiva saranno diverse le trasmissioni a fare da testimonial alla causa. Tra gli appuntamenti da segnalare ci sono lo Speciale di Tale & Quale Show, una puntata di Tutta Salute dedicata al tema e il nuovo programma condotto da Antonella Clerici, Portobello. Ricordiamo anche che il numero verde per donare a favore della ricerca contro il cancro, contribuendo al finanziamento di nuovi progetti e ricerche, è 45.521.

