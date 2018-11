Si chiama Edoardo il figlio del mitico Gerry Scotti, conduttore tv amatissimo, e di Patrizia Grosso. È nato a Milano il 10 marzo 1992, sotto il segno zodiacale dei Pesci, e non si fatica a credere che sia cresciuto in un ambiente che gli ha permesso di appassionarsi al mondo dello spettacolo. Ma a differenza del papà, che da anni presenta trasmissioni di successo e fa divertire il pubblico, il sogno di Edoardo è sì quello di farsi spazio nel mondo della televisione, ma dietro le telecamere.

Ha studiato presso la prestigiosa American School of Milan e, nel 2013, si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Scotti junior ha poi deciso di proseguire i suoi studi negli Stati Uniti, più precisamente a Los Angeles, per realizzare sogno di diventare regista. I primi passi nell’ambiente televisivo, però, li ha fatti cin papà. Nel 2011 ha lavorato dietro le quinte di ‘Lo show dei record’, e pochi anni dopo, nel 2015, si è cimentato nel ruolo di inviato speciale all’interno della trasmissione. (Continua dopo la foto)



Beh, ha riscosso un grande successo: i suoi collegamenti dall’America e dalla Cina per andare alla alla ricerca dei record più divertenti e assurdi sono stati molto apprezzati dal pubblico. Papà Gerry, parlando di Edoardo, ha però sottolineato a Vanity Fair che “è stata la produzione a volerlo, perché lo conoscevano e sanno che parla l'inglese come l'italiano e ha studiato regia tre anni in America. L'hanno messo alla prova e lui si è dimostrato all'altezza”.

“Grazie a me ha avuto un'opportunità più degli altri, magari altrettanto bravi? È vero – ha ammesso Scotti senior -, ma non me ne vergogno. Credo sia peggio per un padre medico piazzare un figlio incompetente in ospedale". Bene l’esperienza allo show dei record, ma Edoardo ha il pallino della regia. Dunque ha continuato a fare gavetta tra Sky, Rai e Mediaset come aiuto regista per diverse trasmissioni. Ha lavorato sul set di “Cucine da incubo” e come assistente alla regia per una fiction poliziesca.

Visualizza questo post su Instagram First ever wake surf session, grazie @alessandroonofri for the ride! Un post condiviso da Edoardo Scotti (@edoscotti) in data: Lug 14, 2017 at 12:02 PDT

Visualizza questo post su Instagram The pursuit of happiness. Un post condiviso da Edoardo Scotti (@edoscotti) in data: Ott 28, 2018 at 1:45 PDT

Visualizza questo post su Instagram My year definitely started in the best of ways. Un post condiviso da Edoardo Scotti (@edoscotti) in data: Gen 2, 2017 at 5:33 PST





Sulla sua vita privata, invece, circolano poche informazioni. Nonostante sia un figlio vip, Edoardo preferisce tenersi lontano dalle luci dei riflettori e mantenere la sua privacy. Dal suo profilo Instagram si intuisce che adora viaggiare e che ama gli sport acquatici. Pratica sci d’acqua e surf con grande passione. E a quanto si sa, è fidanzato con Ginevra Piola, una giovane giornalista che dallo scorso settembre collabora anche lei con Mediaset.

