Il pubblico, soprattutto quello social, ormai è abituato alle continue provocazioni della vip. Che non si è smentita nella puntata del 4 novembre scorso di Domenica In, dove era ospite insieme alla sua famosa mamma. Mara Venier le aveva invitate entrambe per un’intervista esclusiva, ma appena lei ha fatto il suo ingresso studio, ha lasciato gli spettatori senza fiato. Stiamo parlando di Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, che ha scelto un oufit come sempre sensuale e provocante. Che lasciava davvero poco all’immaginazione, viene da dire.

Si è presentata in studio con una camicetta nera trasparente con reggiseno rosso fuoco, che metteva in bella mostra il suo generoso décolleté. D’altronde aveva annunciato la sua partecipazione al programma della domenica di Raiuno pubblicando su Instagram un video in cui si mostrava completamente senza veli… Look a parte, quella di Ornella e Naike è stata davvero un’intervista a 360 gradi. (Continua dopo la foto)



Pochi minuti ed è diventata una chiacchierata informale in cui Naike ha parlato di amore, del suo primo bacio e della relazione con il figlio di Al Bano Carrisi, Yari, di cui, parole sue, è stata molto innamorata. “Il primo bacio l’ho dato al padre di mio figlio. Avevamo 12 o 13 anni”, ha rivelato la figlia di Ornella, che ha poi aggiunto di non aver ancora incontrato la persona giusta per lei. Il grande amore, ha detto, “non l’ho ancora incontrato”. “La complicità con le donne è importante specialmente quando sei single”, ha aggiunto.

E quando Mara Venier le ha chiesto esplicitamente se avesse vissuto una storia d’amore vero, Naike ha spiegato che fino ad oggi non ha incontrato mai il vero amore, ma che nonostante questo è contenta della vita vissuta fino ad oggi: “Gli amori finiscono. La loro famiglia è molto social. È stato un amore andato male”. Ma se il look audace (e trasgressivo per la domenica pomeriggio) della Rivelli ha attirato l’attenzione dei telespettatori, lo stesso non può dirsi per ‘l’intervista doppia’ con la madre.

Durante la chiacchierata tra Mara, Ornella e Naike nel salotto di Domenica In, sono infatti piovute tante critiche in rete. Stando ai commenti, a molti utenti non è piaciuta la loro la loro presenza nel programma: c’è chi ha accusato le due di essere "noiose", di non sapere cosa dire se non "ridacchiare" e, addirittura, secondo qualcuno era evidente che "Ornella non vorrebbe essere qui".

