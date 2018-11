Di recente fa si è parlato di Paola Perego per via delle dichiarazioni di Nicolò Presta, il figlio di suo marito e noto agente del mondo dello spettacolo Lucio. Complice il giochino delle domande sulle Storie di Instagram, Presta jr ha risposto ai fan che gli chiedevano informazioni sulla sua 'matrigna', anche quelle più personali. Non ha ricevuto, infatti, solo domande sul suo lavoro (anche lui, come il padre, è un produttore televisivo, tra l'altro inserito da Forbes nella classifica dei ragazzi under 30 più influenti d'Italia) e sulla futura moglie, la ex ballerina di Amici Lorella Boccia. Anche quelle sul suo rapporto con la Perego sono andate fortissimo e lui non si è sottratto.

“(Con Paola Perego) Ho un rapporto pessimo. Buongiorno e buonasera quando siamo di buon umore”, ha fatto sapere. E a chi gli ha chiesto se la considerasse una “seconda mamma”, Niccolò ha ribadito che “nessuna persona può sostituire un genitore che non c’è più. Per il resto… beh credo di aver risposto prima”. La madre è scomparsa oltre 10 anni fa e anche in questo caso ha fatto capire che, almeno da parte sua, non corre buon sangue con la conduttrice. (Continua dopo la foto)



Dichiarazioni che non avranno sicuramente fatto piacere a Paola Perego. E chissà se se l’aspettava che Niccolò avrebbe detto queste cose al mondo. Di sicuro la presentatrice che la scorsa estate abbiamo ritrovato nel programma ‘Non disturbare’ e che tra pochissimo diventerà nonna non si aspettava di ricevere una valanga di commenti indignati (alcuni inorriditi) sotto al suo ultimo post di Instagram!

La conduttrice ha pubblicato il video, precedentemente postato da Luca Tommasini, di un cane che protegge un bambino piccolo. Nel dettaglio, nella breve clip si vede un cane di razza Staffordshire Bull Terrier accanto a un neonato. La madre del piccolo tenta di allontanarlo scherzosamente, ma l’animale non vuole proprio saperne e continua imperterrito ad appoggiarsi sulla pancia del bambino.

#Repost @lucatommassini with @get_repost ・・・ #tommassinivirtualfamily 😍 Un post condiviso da Paola Perego (@paolaperego17) in data: Nov 3, 2018 at 3:40 PDT





Il filmato ha raggiunto oltre 46mila visualizzazioni ma molti commenti, che sono quasi 200, sono ‘arrabbiatissimi’. Si è scatenata la bufera, insomma, contro la Perego e il suo video. Parecchi fan hanno infatti sottolineato che sì, gli animali possono essere dolci con gli umani, specie coi più piccoli, ma non vanno mai sottovalutati. Certe reazioni, come purtroppo ci insegna la cronaca, sono imprevedibili. “Ma che sei matta, mi vengono i brividi”, scrive un fan alla Perego. E ancora: “Troppo pericoloso! Non fidatevi del cane, mai!”, “Follia pura”, si legge tra i numerosi messaggi lasciati sotto al post.

