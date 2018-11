Carlotta Mantovan, durante l'intervista a 'Domenica In', ha parlato dei suoi progetti lavorativi sottolineando la sua felicità nel cominciare una nuova esperienza come Portobello. La giornalista ha parlato anche dell'importanza nella sua vita della piccola Stella, parlando poco del marito Fabrizio Frizzi, scomparso nel mese di marzo scorso. Un'intervista decisamente molto toccante che ha emozionato la stragrande maggioranza del pubblico che in quel momento stava seguendo la trasmissione su Raiuno e la commentava sui social.

Reduce dal successo di Portobello, lo show del sabato sera di Raiuno condotto da Antonella Clerici, dove la vediamo nelle vesti di coordinatrice del centralino del programma, si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata. L'ex modella ha ovviamente parlato del suo grande amore, Fabrizio Frizzi, l'amato conduttore tv morto la notte del 26 marzo 2018 all’ospedale Sant’Andrea, in seguito a una emorragia cerebrale. (Continua a leggere dopo la foto)



“Ci siamo messi insieme l’anno dopo (Miss Italia ndr) in realtà. Lui era come sapete tutti, un vero gentleman. Con questo ho detto tutto - ha detto Carlotta emozionata - Ci siamo conosciuti più da vicino e da lì è nata una storia che più o meno tutti sapete e conoscete”. Un lungo fidanzamento per Carlotta Mantovan e Fabrizio poi il matrimonio: "Dodici anni di fidanzamento solo perché non abbiamo trovato il tempo di sposarci prima. La semplicità era una caratteristica comune. Non facevamo tante serate mondane".

Il momento più commovente arriva quando Mara Venier manda in onda uno spezzone di una vecchia intervista fatta a Fabrizio. Frizzi è nello studio insieme a zia Mara e parla della sua piccola Stella, la figlia che il conduttore e la Mantovan hanno avuto nel 2013. La Venier si commuove nel mandare in onda il video in cui Frizzi dedica una lettera alla bambina e la Mantovan: “Non c’è da aggiungere altro”, “Ho questo filmato nel cellulare, te lo mando”, ha detto la Venier. Il pubblico, commosso, fa partire una spontanea standing ovation e un lungo applauso.

Gli occhi lucidi. Carlotta riesce a stento a trattenere le lacrime. “Ho 35 anni, 16 anni dei quali passati accanto a Fabrizio. L’affetto che mi sta dando il pubblico mi aiuta ad andare avanti. Spero che lui veda tutto l’amore del pubblico”. I telespettatori di ''Domenica In'' si sono complimentati con Mara Venier, dicendo che è stato un “Momento meraviglioso. La delicatezza di Mara, lo stare dieci passi indietro per far emergere Carlotta. Fabrizio da lassù sorride”.

