Asia Nuccetelli torna in televisione ed è choc. Proprio qualche settimana fa, in diretta a Domenica Live, la madre Antonella Mosetti aveva fatto sapere che la figlia era distrutta e che non sarebbe più tornata in televisione. "Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente - ha detto la ex stellina di Non è la Rai in diretta da Barbara D’Urso -. Tanto che non vuole fare più televisione".

Ma qualcosa è cambiato. E Asia Nuccetelli, nonostante la dichiarazione della madre, domenica 4 novembre 2018, è tornata a farsi vedere sul piccolo schermo. Tutto “merito” di Barbara D’Urso che l’ha convinta. E Asia Nuccetelli – in collegamento - è stata una delle protagoniste del salotto della D’Urso proprio nel segmento del programma dedicato alla chirurgia estetica. Asia Nuccetelli, che dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip insieme alla madre ha cambiato i connotati, ha svelato tutta la verità. Continua a leggere dopo la foto

Asia Nuccetelli ha ammesso di essersi rifatta: “Non ho problemi a dirlo – ha fatto sapere Asia che nel 2019 si sposerà - Non sono una di quelle persone che dice io non mi sono rifatta niente… Io in realtà mi sono rifatta il naso un anno e mezzo fa, e ho fatto due punture alle labbra con una mia amica per provare. Purtroppo va di moda tra i giovani e ci cadi… Poi c’è stata una crescita, perché io sono giovane, ho ventidue anni”. Continua a leggere dopo la foto

Insomma, secondo quanto rivela Asia Nuccetelli sarebbe intervenuta soltanto per fare piccole modifiche. Eppure, confrontando la sua faccia prima e dopo il Grande Fratello Vip, la Nuccetelli appare davvero irriconoscibile. E anche domenica 4 novembre, in collegamento con Domenica Live, è sembrata diversa. Ulteriormente cambiata dopo il già netto cambiamento: oltre alla faccia più tirata e agli zigomi più evidenti, la Nuccetelli è apparsa anche notevolmente dimagrita. Continua a leggere dopo la foto

“Il processo cui vengo sottoposta ogni volta è ridicolo – ha detto la Nuccetelli - Sentire queste accuse da uno come Tonon che dice ‘irriconoscibile’ a me quando è lui ad essere irriconoscibile è assurdo. Prendete le sue foto di dieci anni fa!”. La Nuccetelli, per difendersi, attacca violentemente Raffaello Tonon, che l’ha definita “irriconoscibile”. “Sono dimagrita - continua Asia Nuccetelli - perché ho avuto un anno difficile, faccio sport tutti i giorni”. Incredibilmente Karina Cascella, che l’aveva sempre attaccata, la difende: “Asia stai molto meglio oggi”.

Filippo Facci contro Asia Nuccetelli. Il giornalista pubblica il collage del prima-dopo chirurgia

