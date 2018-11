È sicuramente rimasto più in ombra rispetto ad altri concorrenti, ma anche Fabio Basile sta cominciando ad aprirsi nella Casa del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi altri inquilini si sono abbandonati a confessioni. Come Jane Alexander, rimasta al reality senza il suo Elia Fongaro. L’attrice aveva già parlato dei suoi problemi, ora superati, di alcolismo e, sfogandosi con lo chef Andrea Mainardi, ha rivelato che è grazie al suo compagno (ora forse ex) Gianmarco Amicarelli se si è lasciata quella dipendenza alle spalle.

"C'è stato un grandissimo amore, ora non so più – ha confidato Jane ad Andrea - Ho smesso di bere grazie a lui, mi portava dagli alcolisti anonimi. È una persona splendida. Si è preso la responsabilità di prendersi una donna in casa con un figlio adolescente e ha avuto due palle così...". Non è dato sapere come andrà a finire tra Jane e Gianmarco. Quando il flirt con Elia è diventato innegabile, entrambi hanno detto di voler chiarirsi fuori, lontani dalle telecamere. (Continua dopo la foto)



Anche Maria Monsè, che lunedì prossimo rischia l’eliminazione perché in nomination con Alessandro Cecchi Paone, ha fatto delle rivelazioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Rivelazioni importanti, che hanno però scatenato una discussione. Maria, la notte di Halloween, è torna con la memoria al giorno in cui, a 17 anni, si è trovata in auto con un uomo che, portandola in alcune vie di campagna, le avrebbe detto, come riporta Libero Quotidiano, “O mi concedi una prestazione o scendi”. Un momento di vero panico per la Monsè, che ha quindi iniziato a urlare spaventando e facendo desistere quel malintenzionato.

Ma mentre Maria raccontava questo brutto episodio e gli altri l’ascoltavano sconvolti, Fabio ha iniziato a ridacchiare della vicenda. Subito ripreso da Silvia, che l’ha invitato a essere meno superficiale quando si parla di certi argomenti, il judoka ha poi chiesto scusa. E qualche giorno dopo anche lui, di solito molto silenzioso, ha voluto fare delle confidenze ai suoi coinquilini e svelato un aspetto doloroso del suo passato che non conoscevamo.

Sfogandosi con Jane, Ela e Giulia, Fabio ha parlato di quanto sia importante per lui lo sport e come gli abbia cambiato la vita: "I soldi ti danno la tranquillità, che è la cosa più importante che ci sia - ha spiegato - Io so cosa vuol dire fare la fame, è una cosa brutta e non voglio più tornare a quel periodo. Quella fame là tanti campioni la perdono per un briciolo di successo e quando la perdi non arrivi più da nessuna parte. Ti deve sempre rimanere quella cosa dentro, quella fame".

GF Vip, Elia è fuori. Ed ecco che fa alle 4 del mattino mentre Jane Alexander è nella Casa