Uomini e Donne trono Over ha avuto in Giorgio Manetti e Gemma Galgani una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni. Il 'gabbiano' di Firenze e la dama di Torino hanno fatto sognare gli spettatori del dating-show di Maria De Filippi: adesso, però, i rapporti tra i due appaiono alquanto incrinati. Anche perché a quanto pare Manetti avrebbe iniziato una frequentazione con un'odiata rivale della Galgani, vale a dire Anna Tedesco. Ai microfoni di "Domenica Live", a metà ottobre, Manetti è apparso molto felice, sereno e in forma. Ha confessato a Barbara d'Urso che sta uscendo con una donna, un'ex partecipante del Trono Over con cui ha ripreso i contatti a giugno, dopo la fine del programma.

Nonostante le insistenze della conduttrice, non ha voluto fare il suo nome. Ha anche voluto chiarire che questa persona non è mai stata molto attiva nel programma. Un tentativo di sviare le attenzioni da Anna Tedesco? Secondo il blog "News U&D", i due sono stati avvistati a passeggiare per le vie di Firenze, e visti gli atteggiamenti molto confidenziali e i sorrisi che si scambiavano, è difficile pensare che la loro sia soltanto una solida amicizia. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, Giorgio Manetti in un'intervista a 'Mio' ha dato qualche consiglio a chi sta provando a corteggiare la sua ex fidanzata, ovvero Gemma Galgani: "Non riescono a capire che Gemma è un personaggio particolare, che vuole un uomo con la personalità molto forte e anche, possibilmente, con un po’ di cultura. Io non giudico i signori che vanno a corteggiarla perché non li conosco, però vedo che tante volte lei entra in contrasto con loro. Anche con me ha fatto lo stesso, ma vedo che tanti corteggiatori non riescono a inquadrarne bene il carattere. Eppure sono dieci anni che è lì dentro". (Continua a leggere dopo la foto)

Al settimanale 'Vero', invece, Giorgio Manetti ha spiegato quale sarebbe la sua donna ideale. Una chiara stoccata nei confronti di Gemma: "Non mi dispiacerebbe trovare una donna come Maria De Filippi - e aggiunge - è una donna determinata e sa quello che vuole ma sa anche essere umile nella sua grandezza. È eccezionale" ma non solo. Altre caratteristiche richieste da Giorgio sono "la pulizia interiore ed esteriore. Ma anche la raffinatezza e la sensibilità". Dopo aver già più volte chiarito che non potrà più esserci un ritorno di fiamma con Gemma Galgani, Manetti è pronto a voltar pagina sotto tutti i punti di vista e annuncia "nei prossimi mesi non mancheranno alcune sorprese". (Continua a leggere dopo la foto)



Tornerà a Uomini e Donne? Macché, Giorgio Manetti in merito non ha alcun dubbio e al settimanale ribadisce la sua posizione. Sicuramente in programma ci sarebbe la volontà di un ritorno in televisione ma questa scelta deve essere presa dopo un' "attenta valutazione". I fan sperano sempre e comunque in un ritorno del Gabbiano negli studi del dating-show televisivo ma è proprio lui a smorzare le speranze "Non tornerò anche se mi manca molto il legame con la redazione del programma".

