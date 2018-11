Paola Caruso torna a parlare del padre del figlio che sta portando in grembo adesso. Proprio nella settimana in cui, a Pechino Express 2018, l'ex naufraga ha scoperto di essere incinta. La puntata è andata in onda il primo novembre anche se, naturalmente, gli episodi sono stati registrati nei mesi estivi. L'ex naufraga aveva deciso di comprare un test di gravidanza perché "aveva un ritardo", come ha dichiarato Tommaso Zorzi, suo compagno d'avventura nel reality. Come ricorda Il Messaggero, "una farmacia in Tanzania regala alla Caruso il test, in quanto il budget a disposizione della coppia non era sufficiente, e pochi minuti dopo arriva la bella notizia". A quel punto, per Paola Caruso l'emozione è incontenibile.

La produzione del programma, per essere sicuro dello stato di salute della Caruso, le ha prescritto delle analisi del sangue. Ma la showgirl ha voluto comunque continuare il programma anche se in dolce attesa. La showgirl, intervistata daChi a settembre, ha però raccontato che, almeno per ora, sarà una mamma sola. Il compagno Francesco Caserta l'ha lasciata subito dopo avergli comunicato di essere incinta. (Continua a leggere dopo la foto)

L'ex Bonas di Avanti Un Altro, dopo aver scoperto di essere incinta, ha dichiarato di essere stata abbandonata dal padre del suo bambino. Il fidanzato Francesco (ora ex), stando alla versione di Paola, le avrebbe voltato le spalle dopo pochi giorni dall’annuncio della gravidanza. Da quando tutto questo è accaduto, ad oggi, le cose non sembrerebbero ancora essere cambiate in meglio. Tra Paola Caruso e Francesco i rapporti sembrerebbero ancora tesi. A conferma di ciò l’ultimo commento lasciato dalla showgirl su Instagram che, a chi le ha chiesto notizie sul padre del bambino, ha risposto con una chiara frecciatina. (Continua a leggere dopo la foto)

Sotto il post in cui Paola Caruso ha condiviso il momento in cui a Pechino Express ha scoperto di essere incinta, un fan nelle ultime ore le ha chiesto: “Ma il papà che fine ha fatto?”. A questo commento, allora, la Caruso ha replicato senza troppi giri di parole (palesando ancora un certo malcontento nei confronti dell’ex fidanzato Francesco). La showgirl, d’altronde, non ha mai nascosto il suo rammarico nei confronti di quest’ultimo. Il padre del suo bambino? “Si fidanza una volta a settimana” ha scritto la bella ed esuberante Paola Caruso. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo l’intervista rilasciata da Paola Caruso a Chi, dove appunto l’ex Bonas raccontava di essere stata abbandonata dal padre del suo bambino, l’ex fidanzato Francesco sui social è intervenuto per dire la sua. “Come in tutte le cose, bisognerebbe sentire le due versioni. Io posso solo dire che non è vero nulla di quello che stanno dicendo sul mio conto, perché le cose sono andate diversamente e soprattutto nessuno è scappato” ha scritto lui si Instagram...

